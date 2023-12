Bratislava sa i s mestskou políciou zapojila do európskeho projektu

Bratislava 7. decembra (TASR) - Bratislava sa spolu s mestskou políciou stali členmi európskeho projektu PACTESUR2, ktorý je zameraný na ochranu ľudí vo verejných priestoroch. Do projektu sa zapojilo 15 krajín z Európy. TASR o tom informoval vedúci oddelenia komunikácie mestskej polície Peter Borko.



V rámci projektu sa Bratislava zapojí do viacerých odborných pracovných stretnutí. S kolegami z Európy na nich budú riešiť tému bezpečnosti vo verejných priestoroch. "Bratislava tak má veľkú možnosť čerpať vedomosti od partnerských miest zastúpených v tomto projekte, ktoré majú za sebou, žiaľ, aj veľmi tragické skúsenosti," uviedol poradca primátora pre bezpečnosť Martin Královič.



Priblížil, že zástupcovia Bratislavy budú na odbornej pôde rozoberať národné a lokálne stratégie na zabezpečenie verejného poriadku. Výsledkom odborných stretnutí bude súbor odporúčaní na posilnenie verejno-súkromnej spolupráce v oblasti ochrany verejných priestranstiev.



Z projektu budú profitovať aj bratislavskí mestskí policajti, ktorí sa zúčastnia na policajných akadémiách v partnerských mestách. "Pre našich policajtov to je jedinečná možnosť spoznať sa nielen s kolegami z iných krajín, ale naučiť sa aj postupy pri práci, s ktorými doteraz nemali skúsenosti," skonštatoval náčelník mestskej polície Miroslav Antal.



Projekt PACTESUR2 spadá pod Európske fórum mestskej bezpečnosti. Vedie ho mesto Nice. Spolu s Bratislavou sú v ňom zapojené Turín, Liége, Madrid, Vilnius, Xábia, Riga, Gdansk, Tallinn, Erzsébetváros-Budapešť, Bologna, Lisabon, Kordelio-Evosmos a Brusel.