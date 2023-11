Bratislava 5. novembra (TASR) - Hlavné mesto Bratislava sa v nedeľu symbolicky rozlúči s hranatými trolejbusmi. Vysokopodlažné trolejbusy 15 Tr(M) končia v premávke, čakajú ich posledné rozlúčkové jazdy. TASR o tom informoval hovorca DPB Martin Chlebovec.



"Hranaté trolejbusy sa za roky prevádzky stali jednou z bratislavských ikon. Nielen tie kĺbové, ale aj krátke. Takmer každý cestujúci si zrejme vybaví legendárne zavýjanie motoru pri rozjazde či brzdení trolejbusu. Doba však ide ďalej," uviedol predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský s tým, že v premávke už testujú nové kĺbové hybridné trolejbusy.



DPB na svojom webe priblížil, že od 10.00 do 16.00 h bude premávať mimoriadna linka 212 po historickej trase Červený most - Tipos aréna. Jazdiť na nej majú výhradne "hranaté" trolejbusy. Na konečnej zastávke Červený most budú pre cestujúcich pripravené do 15.00 h napríklad bezplatné brožúry či pamätné cestovné lístky.