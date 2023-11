Bratislava sa zapojí do iniciatívy ku dňu detí, namodro vysvieti UFO

Bratislava 18. novembra (TASR) - Mesto Bratislava sa zapája do iniciatívy k Svetovému dňu detí, ktorý pripadá na 20. novembra. Ako pripomienka záväzku chrániť práva detí budú aj v hlavnom meste v daný deň svietiť niektoré dominanty na modro. Pripojiť k oslave sa dá už v sobotu na podujatí v Starej tržnici. TASR o tom informoval hovorca Bratislavy Peter Bubla.



"Pripravených je tu množstvo aktivít pre malých aj veľkých, tvorivé dielne, bábkové divadlo, interaktívne hry či kvízy," približuje Bubla.



Stánok v rámci podujatia bude mať aj Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB), v ktorom bude možné zistiť viac o projekte Mesto pre deti. Jeho cieľom je vytvoriť bezpečné, inkluzívne a fungujúce prostredie, umožňujúce deťom voľne sa pohybovať a hrať v meste. Podujatie potrvá od 9.00 do 15.00 h.



Následne v pondelok (20. 11.) nasvieti hlavné mesto namodro bratislavské UFO na Moste SNP. Nasvietené bude od pondelka od 17.00 h do utorka (21. 11.) do 6.00 h. Svietiť namodro budú aj ďalšie dominanty v Bratislave ako Bratislavský hrad, Prezidentský palác či Stará tržnica. Pridajú sa tiež ďalšie objekty po celom Slovensku.



Svetový deň detí sa každoročne oslavuje 20. novembra, teda v deň, keď bol v roku 1989 Valným zhromaždením Organizácie spojených národov (OSN) prijatý Dohovor o právach dieťaťa. Pre deti je to najvýznamnejší deň v roku a zároveň príležitosť na zvýšenie povedomia o najpálčivejších problémoch, ktorým deti na celom svete čelia.



Podporu Svetovému dňu detí vyjadrujú po celom svete mnohé mestá, organizácie a inštitúcie aj tým, že svoje budovy, pamiatky a významné objekty rozsvietia namodro. V minulých rokoch medzi ne patrili Opera v Sydney, Eiffelova veža vo Francúzsku, pyramídy v Gíze či Chichén Itzá v Mexiku. Tento rok sa po prvý raz rozsvietia namodro aj významné slovenské pamiatky.