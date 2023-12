Sadzba dane za psa v Petržalke bude od budúceho roka jednotná

Bratislava 12. decembra (TASR) - Sadzba dane za psa v bratislavskej Petržalke bude jednotná. Po novom budú majitelia psov platiť rovnakú sumu bez ohľadu na to, či ide o malého alebo veľkého psa. Vyplýva to zo všeobecne záväzného nariadenia (VZN), ktoré v utorok schválili miestni poslanci. Účinnosť má nadobudnúť 1. januára 2024.



"Dosť zásadne sa mení daň za psa, kde sme mali v minulosti viacero sadzieb. Tie neboli veľmi dlho zvyšované a okrem toho bol rozdiel, kde majitelia platili inú sumu za malého a veľkého psa," uviedla pre TASR vicestarostka Petržalky Iveta Jančoková.



Mestská časť tak pristupuje k zjednoteniu sadzby dane. Po novom bude po výške 50 eur za psa, ak obyvatelia požiadajú poštou, respektíve 45 eur prostredníctvom elektronickej schránky. "Je to jedna z najzásadnejších zmien. Chceli sme tým obyvateľov zvýhodniť, aby sa proces celkovo zjednodušil," poznamenala Jančoková. V platnosti zostáva naďalej sadzba dane 17 eur v prípade ZŤP občanov, osamelých dôchodcov či psov chovaných v rodinnom dome.



Zvyšuje sa aj daň za predajné automaty, a to z pôvodných 99 eur na 150 eur. Zvýšeniu sa nevyhne ani daň za nevýherné hracie prístroje, v závislosti od druhu prístroja. Mení sa tiež daň za vyhradené parkovacie miesto, a to z 0,13 na 0,17 eura za štvorcový meter na deň, pričom je zohľadnená zľava 15 percent na večerné parkovanie.