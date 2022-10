V Bratislave hlásia pokojný priebeh i miestami dlhšie rady

Bratislava 29. októbra (TASR) – V najväčších bratislavských mestských častiach je priebeh sobotných spojených volieb zatiaľ pokojný. Pred niektorými volebnými miestnosťami sa však môžu tvoriť dlhšie rady, a to najmä pre nedostatok volebných zásten, ktoré samosprávam doručil štát. Pre TASR to potvrdili hovorcovia jednotlivých mestských častí.



"Problém je, že štát pridelil len tri zásteny na jednu volebnú miestnosť, čo sa javí ako nedostatočný počet," uviedla hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



Mestská časť sa však snaží najmä na najvyťaženejšie miesta doplniť ďalšie. Podarilo sa to napríklad v Slnečniciach, kde sa čakacia doba skrátila. Samospráva zároveň zdôrazňuje, že problém s počtom zásten majú len niektoré volebné okrsky, nie všetky. Niekde sa čakalo aj okolo 50 minút.



"Zaznamenali sme aj prípad, keď občan dostal hlasovacie lístky aj obálky, ale keďže nemal voľnú zástenu, všetko roztrhal," poznamenala Halašková. Priebeh volieb je zatiaľ pokojný a bez incidentov. Najviac ľudí prišlo zatiaľ voliť medzi 9.00 a 11.00 h. Samospráva naďalej pripomína, aby voliči chodili za plentu pripravení.



Bezproblémový priebeh majú aj voľby v Ružinove. Najviac voličov zaznamenali najmä doobeda, podľa riaditeľky komunikačného oddelenia miestneho úradu Tatiany Tóthovej možno aj preto, lebo mnohí si chcú po odvolení vychutnať voľné dni. "Všetko funguje, ľudia chodia. Najmä ráno sa niekde čakalo," povedala Tóthová.



Pokojný priebeh volieb hlási i Nové Mesto. "Voľby máme zatiaľ bez mimoriadnych udalostí. Odvolili aj ľudia, ktorí sú v izolácii," skonštatoval Ján Borčin z miestneho úradu. Problém robí niekde len nedostatočný počet volebných zásten, voliči sú však zatiaľ podľa neho pokojní a trpezliví.



Žiadne incidenty nesprevádzajú zatiaľ ani voľby v Starom Meste. Mestská časť však podľa hovorcu Mateja Števove pridala do niektorých volených miestností ďalšie plenty, aby mohli voliči rýchlejšie odvoliť. "Je veľa lístkov a mnohí ich študujú až za plentou," poznamenal Števove.



Voliči si vyberajú predsedu Bratislavského samosprávneho kraja (BSK) i poslancov krajského zastupiteľstva, primátora Bratislavy a poslancov mestského zastupiteľstva, ako aj starostov mestských častí a poslancov do miestnych zastupiteľstiev. Volebné miestnosti sú otvorené do 20.00 h.