Bratislava sa snaží vyrovnať s parkovaním na chodníkoch

Bratislava 19. marca (TASR) – Všetky bratislavské mestské časti, v ktorých fenomén parkovania na chodníkoch existuje, hľadajú spôsoby, ako sa s tým vyrovnať. Poriadok sa snaží vnášať aj samotné hlavné mesto. Rok 2023 na zrealizovanie zmien v bratislavských uliciach postačí. Pre TASR to uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková v súvislosti s návrhom zákona o cestnej premávke, ktorý umožní autám v prechodnom období parkovať na chodníku podľa doterajších pravidiel, a to až do 20. septembra 2023.



"Všetky mestské časti, kde fenomén parkovania na chodníkoch existuje, hľadajú spôsoby, ako sa s týmto fenoménom vysporiadať. Či už povolením parkovania na chodníku, ak to technické parametre dovoľujú, alebo zmenou organizácie dopravy (zjednosmernenia). Mesto súčasne pracuje na osádzaní dopravných kolov na najkritickejších peších trasách," priblížila Schmucková.



Pripomenula, že hlavné mesto od začiatku víta iniciatívu, ktorej cieľom je urobiť poriadok v parkovaní na chodníkoch a spraviť z nich bezpečnejšie miesto pre chodcov. Spolu s bratislavskými mestskými časťami však navrhovali, aby zákaz parkovania na chodníkoch mimo vyznačených miest začal platiť od apríla 2023, keďže do tohto termínu je dostatok času na zrealizovanie potrebných zmien. Odklad až od marca 2024, ktorý pôvodne poslanci Národnej rady (NR) SR navrhovali, by len "zbytočne" odďaľoval potrebnú zmenu. Plénum NR SR nakoniec posunulo účinnosť úpravy od októbra 2023.



Na zlepšenie situácie s parkovaním a na zavedenie systému doň a zároveň "upratanie" verejného priestoru, v ktorom si v súčasnosti chodci, cyklisti a autá navzájom často prekážajú, zavádza mesto spolu s mestskými časťami vo vybraných lokalitách regulované parkovanie. Bratislavský parkovací asistent (PAAS), kde funguje mestská parkovacia politika, platí od 10. januára v prvých troch lokalitách, a to Tehelné pole v Novom Meste, Dvory 4 v Petržalke a Krasňany v Rači. Od 23. marca sa systém rozšíri o lokalitu Starý Ružinov-východ a od 21. apríla o zónu Hlavná stanica - Blumentál v Starom Meste. V máji by sa mohol rozšíriť o ďalšie dve lokality na území Ružinova, a to lokalitu Starý Ružinov–západ a zónu 500 bytov.