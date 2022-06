Šéfa EKO-podniku VPS v Bratislave by mali voliť poslanci koncom júna

Bratislava 4. júna (TASR) – Nový riaditeľ EKO-podniku VPS v bratislavskom Novom Meste by mohol byť známy koncom júna. Schvaľovať by ho malo miestne zastupiteľstvo na najbližšom rokovaní, ktoré je naplánované na 28. júna. Pre TASR to uviedol Ján Borčin z novomestského miestneho úradu.



"Výberová komisia po osobnom verejnom vypočutí kandidátov, ktoré sa konalo aj prostredníctvom živého online prenosu, pričom uchádzačom mohla aktívne klásť otázky aj verejnosť, odporučila starostovi na výber jedného z dvoch kandidátov s najvyšším počtom získaných bodov," skonštatoval Borčin. Konkrétny návrh bude predložený na schválenie poslancom.



Miestny EKO-podnik VPS je bez riaditeľa po tom, ako sa funkcie vzdal bývalý riaditeľ Vladimír M. Toho polícia zadržala vlani koncom augusta. Zobrať mal úplatok za neukončenie prenájmu parkoviska, ktoré si prenajíma súkromná spoločnosť. Polícia v danej veci začala trestné stíhanie pre zločin prijímania úplatku a podplácanie. Vladimír M. označil konanie za chybné rozhodnutie a svoje osobné zlyhanie, ktoré úprimne ľutuje. Postu šéfa podniku sa preto vzdal.



Do činnosti EKO-podniku VPS patrí správa a údržba obecného majetku, ako sú budova tržnice, areál Kuchajdy, lanová dráha zo Železnej studničky na Kamzík, ale tiež detské ihriská. Venuje sa aj koseniu a čistote verejných priestranstiev či údržbe komunikácií. Jeho riaditeľ je volený poslancami v miestnom zastupiteľstve.



O post šéfa podniku malo záujem osem uchádzačov, na osobný pohovor z nich výberová komisia vybrala piatich kandidátov.