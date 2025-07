Sezónny náučný chodník na Sysľovských poliach je opäť otvorený

Bratislava 1. júla (TASR) - Sezónny náučný chodník uprostred chráneného vtáčieho územia Sysľovských polí v Bratislave je od utorka opäť otvorený pre verejnosť. Informuje o tom hlavné mesto na sociálnej sieti. Jeho časť v smere na Deutsch Jahrndorf však bude prístupná až od 15. augusta, dôvodom je hniezdenie sokolov kobcovitých.



Samospráva zároveň návštevníkom pripomína, aby dodržiavali niekoľko pravidiel. Pohybovať by sa mali len po vyznačenej trase a sledovať by mali informačné značky. „Neplašte vtáctvo hlukom ani pohybom mimo vyznačenej trasy,“ odkazuje bratislavský magistrát. Zároveň by si mali návštevníci všetky odpadky odniesť so sebou.



Hlavné mesto tiež podotýka, že neďaleko od sezónneho naúčného chodníka sa nachádzajú aj oddychové zóny Jedlý les, Rusovská lúka či jazero Cilina, ktoré sú celoročné prístupné.



Sezónny náučný chodník je prístupný verejnosti od 1. júla do 30. septembra.