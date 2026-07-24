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Bratislava si cez víkend pripomenie Máriu Teréziu
Piatkový program bude patriť rytierskej kultúre a dobovej zábave.
Autor TASR
Bratislava 24. júla (TASR) - Hlavné mesto sa v týchto dňoch opäť symbolicky vráti do minulosti a stane sa Prešporkom. Konať sa tam budú Bratislavské korunovačné slávnosti, ktoré opätovne pripomenú panovníčku Máriu Teréziu, jednu z najvýznamnejších osobností európskej histórie. Hoci samotná korunovácia je naplánovaná na sobotu (25. 7.), program slávností sa začne už v piatok podvečer na Tyršovom nábreží.
„Hlavný program sa začne už dnes o 17.00 h na Tyršovom nábreží. Návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a, samozrejme, veľkolepý rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie,“ uviedla pre TASR Nina Erneker, predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board ako organizátora podujatia.
Piatkový program bude patriť rytierskej kultúre a dobovej zábave. Chýbať nebudú ani interaktívne predstavenia kaukliarov a zabávačov. V rámci sprievodných aktivít pre rodiny s deťmi budú pripravené aj jazdy na poníkoch či historické hry.
„Hlavný program sa začne už dnes o 17.00 h na Tyršovom nábreží. Návštevníkov čaká historické divadelné predstavenie, interaktívna dobová zábava a, samozrejme, veľkolepý rytiersky turnaj na počesť budúcej korunovácie Márie Terézie,“ uviedla pre TASR Nina Erneker, predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board ako organizátora podujatia.
Piatkový program bude patriť rytierskej kultúre a dobovej zábave. Chýbať nebudú ani interaktívne predstavenia kaukliarov a zabávačov. V rámci sprievodných aktivít pre rodiny s deťmi budú pripravené aj jazdy na poníkoch či historické hry.