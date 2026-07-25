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Bratislava si pripomenie 285. výročie korunovácie Márie Terézie
Podujatie sa začne na Bratislavskom hrade, kde od 12.30 h čakajú návštevníkov sokoliarske vystúpenia.
Autor TASR
Bratislava 25. júla (TASR) - Bratislava sa v sobotu presunie v čase a stane sa opäť kráľovským mestom. V rámci Bratislavských korunovačných slávností si totiž pripomenie 285. výročie korunovácie panovníčky Márie Terézie. Tú aktuálne stvárni herečka Dominika Morávková. Korunovačnému ceremoniálu bude predchádzať aj tradičný korunovačný sprievod.
„Bratislavské korunovačné dni patria medzi podujatia, ktoré najlepšie vystihujú jedinečný príbeh nášho mesta. Históriu nepripomíname len prostredníctvom faktov, ale predovšetkým cez autentickú atmosféru, ktorú môžu návštevníci zažiť priamo v uliciach Bratislavy,“ hovorí Nina Erneker, predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board ako organizátora slávností.
Podujatie sa začne na Bratislavskom hrade, kde od 12.30 h čakajú návštevníkov sokoliarske vystúpenia. Na ne nadviažu bubeníci, ukážky historického šermu, nácvik vojska z 18. storočia či vystúpenia historických zástavníkov.
Približne o 15.30 h vyrazí z Bratislavského hradu korunovačný sprievod. V uliciach historického centra bude možné vidieť pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty a celého korunovačného sprievodu, ktorý je verný historickým tradíciám cisárskeho dvora. Približne o 16.00 h by mal doraziť na Hlavné námestie, kde bude hlavný program korunovácie. Chýbať nebudú šermiarske súboje, dobové tance i slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie.
Sobotný program ukončí večerný korunovačný koncert v Katedrále svätého Martina. „V podaní organu, huslí a sopránu na ňom zaznejú Korunovačná omša od Liszta, ako aj diela Mozarta, Bacha, Vivaldiho či Schneidera-Trnavského,“ približuje Erneker.
Program bude pokračovať v nedeľu (26. 7.) na Hlavnom námestí. Pripravené budú šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá, divadlá či divadelno-šermiarske predstavenie Habsburské tajomstvá.
Počas celého víkendu sú pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky, výstavy a výnimočne sprístupnené presbytérium Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci. Návštevníci si budú môcť na Bratislavskom hrade pozrieť aj vernú kópiu uhorskej koruny či spoznať ďalšie príbehy spojené s korunovačnou históriou Bratislavy.
Stopy korunovačnej minulosti sú v meste prítomné aj v súčasnosti - od pozlátenej uhorskej koruny na vrchole veže Katedrály sv. Martina po Bratislavský hrad, kde Mária Terézia prijímala zástupcov stavov a podľa dobových správ sa tam cítila ako doma.
„Bratislavské korunovačné dni patria medzi podujatia, ktoré najlepšie vystihujú jedinečný príbeh nášho mesta. Históriu nepripomíname len prostredníctvom faktov, ale predovšetkým cez autentickú atmosféru, ktorú môžu návštevníci zažiť priamo v uliciach Bratislavy,“ hovorí Nina Erneker, predsedníčka Bratislavskej organizácie cestovného ruchu - Bratislava Tourist Board ako organizátora slávností.
Podujatie sa začne na Bratislavskom hrade, kde od 12.30 h čakajú návštevníkov sokoliarske vystúpenia. Na ne nadviažu bubeníci, ukážky historického šermu, nácvik vojska z 18. storočia či vystúpenia historických zástavníkov.
Približne o 15.30 h vyrazí z Bratislavského hradu korunovačný sprievod. V uliciach historického centra bude možné vidieť pochod kráľovskej družiny, duchovenstva, šľachty a celého korunovačného sprievodu, ktorý je verný historickým tradíciám cisárskeho dvora. Približne o 16.00 h by mal doraziť na Hlavné námestie, kde bude hlavný program korunovácie. Chýbať nebudú šermiarske súboje, dobové tance i slávnostný korunovačný ceremoniál Márie Terézie.
Sobotný program ukončí večerný korunovačný koncert v Katedrále svätého Martina. „V podaní organu, huslí a sopránu na ňom zaznejú Korunovačná omša od Liszta, ako aj diela Mozarta, Bacha, Vivaldiho či Schneidera-Trnavského,“ približuje Erneker.
Program bude pokračovať v nedeľu (26. 7.) na Hlavnom námestí. Pripravené budú šermiarske vystúpenia, bábkové divadlá, divadlá či divadelno-šermiarske predstavenie Habsburské tajomstvá.
Počas celého víkendu sú pripravené aj tematické komentované prehliadky, prednášky, výstavy a výnimočne sprístupnené presbytérium Katedrály sv. Martina, kde boli korunovaní uhorskí panovníci. Návštevníci si budú môcť na Bratislavskom hrade pozrieť aj vernú kópiu uhorskej koruny či spoznať ďalšie príbehy spojené s korunovačnou históriou Bratislavy.
Stopy korunovačnej minulosti sú v meste prítomné aj v súčasnosti - od pozlátenej uhorskej koruny na vrchole veže Katedrály sv. Martina po Bratislavský hrad, kde Mária Terézia prijímala zástupcov stavov a podľa dobových správ sa tam cítila ako doma.