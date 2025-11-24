< sekcia Regióny
Bratislava si pripomenie dôležitosť Dunaja
Autor TASR
Bratislava 24. novembra (TASR) - Hlavné mesto si v pondelok pripomenie dôležitosť Dunaja. Stane sa tak v rámci podujatia Dunaj - pocta rieke a ľuďom. Jeho cieľom je vzdať hold rieke, ktorá formovala príbeh Bratislavy. Súčasťou bude aj symbolický ceremoniál, počas ktorého budú motívy príbehov rieky a ľudí premietané laserovými lúčmi na hladinu Dunaja. Podujatie organizuje Bratislavský kultúrny hub v spolupráci so spoločnosťou Verejné prístavy.
„Rieka je spätá s Bratislavou od prvého osídlenia a vzniku mesta. Prináša životnú energiu, vytvára príbeh mesta a zaraďuje Bratislavu do rodiny výnimočných miest na veľkých riekach,“ približuje Vladimír Grežo, predseda predstavenstva kultúrneho hubu s tým, že spomienku na obete Dunaja organizujú už viac ako 25 rokov.
Pre Bratislavu má Dunaj podľa organizátorov špecifický význam, keďže umožnil rozvoj mesta a priradil mu postavenie strategického obchodného centra. Brehy rieky formovali urbanistický rozvoj, určovali trasovanie ciest, mostov i promenád a stali sa miestom kultúry a spoločenských aktivít. Dunaj zároveň prepája historický príbeh mesta s moderným životom, turistickým ruchom a medzinárodnou dopravou. Je to kľúčový európsky dopravný koridor.
„Bratislavský prístav si plne uvedomuje svoju kľúčovú rolu na európskom koridore,“ zdôrazňuje Matej Danóci, generálny riaditeľ spoločnosti Verejné prístavy. Úlohou je preto vybudovať moderný a konkurencieschopný prístav. Ambíciou je zároveň transformovať Zimný prístav na ukážku moderného mestského života pri vode, inšpirovanú európskymi metropolami.
Organizátori si zároveň podľa vlastných slov uvedomujú, že Dunaj ako dáva, tak aj berie. Počas storočí si pri práci na rieke, pri lodnej doprave, rybolove či športových aktivitách vyžiadal svoje obete. Spomienka na tieto životy má preto viesť k uvedomeniu si nutnosti bezpečnosti a zodpovedného prístupu k rieke.
