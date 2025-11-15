< sekcia Regióny
Bratislava si pripomína Nežnú revolúciu Víkendom zatvorených hraníc
Záver podujatia bude patriť pondelku 17. novembra, ktorý je na Slovensku symbolom boja za slobodu a demokraciu.
Autor TASR
Bratislava 15. novembra (TASR) - Bratislavský samosprávny kraj (BSK) si opäť pripomína výročie Nežnej revolúcie podujatím Víkend zatvorených hraníc (15. - 17. 11.). Návštevníci zažijú atmosféru železnej opony na vlastnej koži, od divadelného predstavenia v autobuse cez branné cvičenie po pietnu spomienku obetiam totalitného režimu. Pripravená je séria kultúrnych a vzdelávacích aktivít. Podľa kraja je dôležité nezabúdať na minulosť a na chvíle, ktoré formovali slobodu, ktorá nie je samozrejmosťou.
„Pripomíname si jednak Zamatovú revolúciu 17. november, ale aj obdobie, ktoré tomu predchádzalo. Obdobie, keď bola železná opona po celej západnej hranici nášho kraja a ktorá nás oddeľovala od slobodného sveta. Zahynuli na nej desiatky občanov Československa aj iných národných príslušností. Bolo to obdobie temna, keď pohraničníci, či už zbraňami alebo psami, postihovali, naháňali každého, kto sa pokúsil dostať sa na slobodný svet cez Rakúsko,“ uviedol pre TASR predseda BSK Juraj Droba.
Program sa začína v sobotu zážitkovým autobusom Železná opona. Cestujúci sa stanú svedkami a účastníkmi umeleckého predstavenia, ktoré oživí atmosféru čias, keď cesta cez hranice znamenala risk a odvahu.
Program pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi ponúkne viacero zážitkových aktivít. Počas prechádzky po stopách pohraničníkov sa návštevníci dozvedia o fungovaní železnej opony a o príbehoch tých, ktorí sa pokúsili o útek za slobodou. Odborný výklad poskytne historik Ľubomír Morbacher z Ústavu pamäti národa.
Popoludnie oživí branné cvičenie, interaktívny program, v ktorom si návštevníci môžu vyskúšať situácie, akým čelil „uvedomelý občan“ bývalého Československa vrátane imitácie hodu granátom, prekážkových dráh či kynologických ukážok. Súčasťou podujatia bude aj symbolické zatvorenie mosta a pečiatkovanie výjazdných doložiek.
Program uzavrie pietna spomienka na obete železnej opony. V rámci ceremoniálu zaznie vojenská hudba Ozbrojených síl SR, prečítajú mená obetí a zaznejú slávnostné salvy s kladením vencov.
V nedeľu bude program pokračovať v Bratislavskom bábkovom divadle na Dunajskej ulici pod názvom Nežne deťom, ktoré ponúkne sériu tvorivých a divadelných aktivít o slobode a demokracii. Otvoria tiež výstavu žiakov Základnej školy Istrijská na tému slobody a demokracie. Program uzavrie inscenácia Príbehy stien, ktorá rozpráva o múroch, hraniciach a potrebe porozumenia medzi ľuďmi.
Záver podujatia bude patriť pondelku 17. novembra, ktorý je na Slovensku symbolom boja za slobodu a demokraciu. BSK si ho pripomenie viacerými kultúrnymi programami v Bratislavskom bábkovom divadle, Divadle Aréna či Kultúrnom centre Modra.
„Pripomíname si jednak Zamatovú revolúciu 17. november, ale aj obdobie, ktoré tomu predchádzalo. Obdobie, keď bola železná opona po celej západnej hranici nášho kraja a ktorá nás oddeľovala od slobodného sveta. Zahynuli na nej desiatky občanov Československa aj iných národných príslušností. Bolo to obdobie temna, keď pohraničníci, či už zbraňami alebo psami, postihovali, naháňali každého, kto sa pokúsil dostať sa na slobodný svet cez Rakúsko,“ uviedol pre TASR predseda BSK Juraj Droba.
Program sa začína v sobotu zážitkovým autobusom Železná opona. Cestujúci sa stanú svedkami a účastníkmi umeleckého predstavenia, ktoré oživí atmosféru čias, keď cesta cez hranice znamenala risk a odvahu.
Program pod Cyklomostom slobody v Devínskej Novej Vsi ponúkne viacero zážitkových aktivít. Počas prechádzky po stopách pohraničníkov sa návštevníci dozvedia o fungovaní železnej opony a o príbehoch tých, ktorí sa pokúsili o útek za slobodou. Odborný výklad poskytne historik Ľubomír Morbacher z Ústavu pamäti národa.
Popoludnie oživí branné cvičenie, interaktívny program, v ktorom si návštevníci môžu vyskúšať situácie, akým čelil „uvedomelý občan“ bývalého Československa vrátane imitácie hodu granátom, prekážkových dráh či kynologických ukážok. Súčasťou podujatia bude aj symbolické zatvorenie mosta a pečiatkovanie výjazdných doložiek.
Program uzavrie pietna spomienka na obete železnej opony. V rámci ceremoniálu zaznie vojenská hudba Ozbrojených síl SR, prečítajú mená obetí a zaznejú slávnostné salvy s kladením vencov.
V nedeľu bude program pokračovať v Bratislavskom bábkovom divadle na Dunajskej ulici pod názvom Nežne deťom, ktoré ponúkne sériu tvorivých a divadelných aktivít o slobode a demokracii. Otvoria tiež výstavu žiakov Základnej školy Istrijská na tému slobody a demokracie. Program uzavrie inscenácia Príbehy stien, ktorá rozpráva o múroch, hraniciach a potrebe porozumenia medzi ľuďmi.
Záver podujatia bude patriť pondelku 17. novembra, ktorý je na Slovensku symbolom boja za slobodu a demokraciu. BSK si ho pripomenie viacerými kultúrnymi programami v Bratislavskom bábkovom divadle, Divadle Aréna či Kultúrnom centre Modra.