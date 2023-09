Bratislava si zoberie úver, opraviť chce cesty aj mosty

Bratislava 8. septembra (TASR) - Mesto Bratislava si zoberie úver vo výške 16,6 milióna eur. Zabezpečiť ním chce financovanie projektov z Integrovaného regionálneho operačného programu (IROP). Opravovať plánuje cesty II. triedy ako Púchovská, Trnavská a Račianska, ale aj Most SNP či mosty na Romanovej, Hradskej, Rusovskej i lávku pri Slovenskej akadémii vied (SAV). Podpísanie úverovej zmluvy so spoločnosťou National Development Fund II. schválilo v piatok bratislavské mestské zastupiteľstvo.



"Ide o úver za jednopercentný úrok na 20 rokov. Máme možnosť peniaze bez sankcie kedykoľvek vrátiť, ak ich nevyčerpáme alebo nebudeme potrebovať," vysvetlil riaditeľ bratislavského magistrátu Ctibor Košťál. Pôvodne si mesto plánovalo zobrať úver vo výške osem miliónov eur, naskytla sa mu však možnosť čerpať aj ďalších 8,6 milióna eur.



Bratislava chce peniaze využiť na obnovu ciest a mostov. Z možných projektov menoval šéf magistrátu napríklad Most SNP, mosty na Romanovej, Rusovskej, Hradskej či lávku pri SAV. Peniaze by mali smerovať aj na projektovú dokumentáciu v prípade mosta na Bojnickej.



Investovať by sa malo aj do ciest II. triedy, napríklad Púchovská, Trnavská a Račianska. V prípade Púchovskej ide o úsek od Detvianskej po Púchovskú 14. Práce majú stáť vyše 1,4 milióna eur. Obdobná suma je aj v prípade projektu na Trnavskej, kde sa má pracovať od križovatky Tomášikova - Trnavská po železničné priecestie. Náklady za viac ako päť miliónov eur sa majú týkať Račianskej, a to úseku od Legerského po Železničnú stanicu Vinohrady.



Magistrát deklaruje, že načerpaním nového úveru dodržiava ukazovateľ zadlženosti v zmysle zákona o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Dlhová zaťaženosť hlavného mesta sa v tomto roku predpokladá na úrovni 49,82 percenta.