VIDEO: Silvestrovský beh cez bratislavské mosty dokončilo 1107 bežcov

Bratislava 31. decembra (TASR) - Celkovo 1107 bežcov z 1202 prihlásených v utorok dokončilo Silvestrovský beh cez bratislavské mosty. TASR o tom informovala Zuzana Zúbeková zo Správy telovýchovných a rekreačných zariadení Bratislavy.Najrýchlejší čas medzi mužmi dosiahol Jozef Pelikán, ktorý približne desaťkilometrovú trať zabehol za 35 minút a 3 sekundy. Medzi ženami triumfovala Elena Dušková s časom 37 minút a 50 sekúnd.Pretekov sa zúčastnili bežci nielen zo Slovenska, ale aj z Českej republiky, Nemecka, Veľkej Británie, Španielska, Japonska, Kanady, Holandska, Mexika či Francúzska.Silvestrovský beh odštartoval od Ekonomickej univerzity v bratislavskej Petržalke. Trasa viedla cez Prístavný most, Prístavnú ulicu, Most Apollo, nábrežie Dunaja, cez Starý most dvakrát, opäť cez nábrežie Dunaja až do cieľa pod Mostom Lafranconi.