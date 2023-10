Bratislava: Skoro 90 % cintorínskeho odpadu sa dá triediť a recyklovať

Bratislava 17. októbra (TASR) - Takmer 90 percent cintorínskeho odpadu sa dá triediť a následne recyklovať. Nesprávnym zaobchádzaním však končí v Zariadeniach na energetické využitie odpadu (ZEVO) či na skládkach. Mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO), Marianum - Pohrebníctvo mesta Bratislavy, organizácia zodpovednosti výrobcov NATUR-PACK a občianske združenie Živica preto prinášajú nielen rady na jeho správne triedenie, ale aj alternatívy, ako si uctiť príbuzných vzhľadom na životné prostredie.



"V roku 2022 sa len z bratislavských cintorínov vyviezlo viac ako 2000 ton odpadu. Najviac z toho, pochopiteľne, v dušičkovom období," konštatuje Zuzana Balková z OLO.



Koreňom problému sú materiály ozdôb, ktoré sa na Slovensku zvyknú nosiť na hroby. Väčšinou ide o plasty, textil, lepidlo a drôt, ktoré sú buď veľmi ťažko oddeliteľné, alebo sa to spotrebiteľom robiť nechce. Rovnako o umelé kvety, vence či svietniky, obzvlášť problematické sú ikebany ukotvené v nádobách s betónom či sadrou.



Podľa organizácií je preto potrebné osvojiť si dobré triediace návyky, aby mohol byť odpad ďalej spracovaný. Spomedzi všetkých druhov odpadu má najväčšie zastúpenie (takmer 60 percent) zelený biologicky rozložiteľný odpad. Aby sa mohol ďalej spracovať a poslúžiť ako živá pôda, nemôže obsahovať drôty, lepidlá, umelohmotné dekorácie, obaly, stuhy či aranžérsku hmotu.



Zamerať by sa preto mohli ľudia aj na ekologickejšie alternatívy. Umelé aranžmány sa dajú nahradiť živými alebo sušenými kvetmi, vence môžu mať slamený či prútený základ a ako ozdoby poslúžia šípky, gaštany, šišky či iné sušené rastliny. Namiesto drôtu možno použiť lyko či prírodný špagát.



Cesta k zhodnoteniu cintorínskeho odpadu vedie taktiež cez kontajnerové stojiská a vybudovanie kompletnej infraštruktúry triedenia priamo na miestach posledného odpočinku. V súčasnosti je infraštruktúra na triedenie cintorínskeho odpadu vybudovaná na troch cintorínoch v správe Marianumu, a to vo Vrakuni, Prievoze a Petržalke. Počas tohtoročného sviatku Pamiatky zosnulých pribudnú dve dočasné triediace stanice, konkrétne na cintoríne v Podunajských Biskupiciach a v Urnovom háji pri Krematóriu.



"Veríme, že v priebehu nasledujúcich rokov sa nám podarí postaviť stojiská na všetkých osemnástich bratislavských cintorínoch, s ohľadom na legislatívne procesy a financie," podotýka riaditeľ Marianumu Róbert Kováč. Veľkou zmenou sú podľa neho aj obmedzenia predaja umelých kvetín, výzdob, elektrických LED sviečok či ikebán v betóne zaslané mestskou organizáciou predajcom aranžmánov v predpolí cintorínov a zrušenie predaja neekologických dekorácií v predpolí Krematória.