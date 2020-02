Bratislava sľubuje viac opravených ciest a chodníkov

Bratislava 21. februára (TASR) – V Bratislave bude viac opravených ciest, chodníkov a desiatky vynovených verejných priestorov. Deklaruje to hlavné mesto na čele s primátorom Matúšom Vallom. Zverejnilo aj zoznam komunikácií a verejných priestorov, ktoré budú zrekonštruované či novovytvorené, a to zásluhou vyšších príjmov do mestskej kasy. TASR o tom informoval hovorca hlavného mesta Peter Bubla.



Bratislavskí mestskí poslanci budú na zasadnutí zastupiteľstva 27. februára rokovať aj o návrhu na zmenu tohtoročného mestského rozpočtu. Zapracované sú v ňom nové príjmy, ktoré tento rok pritečú do mestskej kasy. "O približne 12 miliónov eur narastú príjmy mestského rozpočtu vďaka vyššej dani z nehnuteľností. Ďalších desať miliónov eur navyše je z finančnej podpory vlády, ktorú kabinet odsúhlasil pre Bratislavu na svojom výjazdovom rokovaní koncom minulého roka," spresnil Bubla.



Vedenie mesta Bratislava deklarovalo, že tieto navyše získané peniaze do mestskej kasy použije na opravu ciest a chodníkov i do skvalitnenia verejného priestoru v Bratislave. Od piatka je na webe hlavného mesta zverejnený prehľad opráv ciest, chodníkov aj projektov, ktoré sa budú z týchto peňazí financovať. Magistrát avizuje, že zásluhou vyšších príjmov do rozpočtu mesta sa opraví namiesto pôvodne plánovaných 12 až 57 kilometrov jazdných pruhov.



"Z najrozsiahlejších opráv, ktoré sa budú realizovať, možno spomenúť napríklad ulice Herlianska, Hradská, Štepná-Pri kríži či Jiráskova. Vo všetkých týchto prípadoch sa okrem nového povrchu vozovky bude v opravovaných úsekoch robiť aj nový povrch chodníkov vrátane bezbariérových priechodov," priblížil Bubla.



Z navyše získaných peňazí bude možné realizovať aj ďalších takmer 40 projektov, ktoré majú podľa samosprávy zásadne skvalitniť verejný priestor v Bratislave. Ide napríklad o Hodžovo námestie, na ktorom bude opravená fontána, doplní sa zeleň, osvetlenie, kamerový systém aj WiFi. Peniaze pôjdu aj do opravy mestských hradieb, ktoré sú v havarijnom stave, a ktoré tak budú môcť opäť sprístupniť verejnosti. "Upravená bude promenáda pod hradom Devín, pribudne tu zeleň, nový mobiliár, osvetlenie. Peniaze sa použijú aj na revitalizáciu Sadu Janka Kráľa. Rozsiahlejšou úpravou prejdú aj Železná studnička či Kamzík," vymenoval Bubla.



Bratislava tvrdí, že zásluhou vyšších príjmov do mestskej kasy vie z bežného rozpočtu realizovať aj veci, na ktoré by pravdepodobne financie buď nezostali, alebo by nezostali v dostatočnom objeme. Ide napríklad o nákup nových autobusov, zabezpečenie klimatizácie vo vozidlách MHD či nákup zariadenia, vybavenia pre domovy seniorov. "V neposlednom rade nám tieto prostriedky umožňujú znižovať zadlženie mesta," podotkol hovorca.