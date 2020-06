Službu Verejný bicykel by chceli v júni spustiť aj Vajnory

Bratislava 3. júna (TASR) – Bratislavské Vajnory by mohli byť ďalšou mestskou časťou, ktorá sa zapojí do nového projektu zdieľania bicyklov – Verejný bicykel. Samospráva už má zmluvné a technické podmienky so spoločnosťou Antik Telecom, ktorá za projektom stojí, sfinalizované. Musí ich však ešte schváliť miestne zastupiteľstvo, naplánované je na 18. júna.



"Veríme, že tento projekt pre dobrú vec poslanci počas hlasovania podporia a 19. júna budú môcť začať obyvatelia Vajnôr službu plnohodnotne využívať. V prvej fáze plánujeme využiť 25 bicyklov," uviedla pre TASR Katarína Blahová z vajnorského miestneho úradu. Poznamenala, že reálna prevádzka preukáže, aká je so službou spokojnosť, či je počet bicyklov dostatočný, prípadne, či ich bude treba korigovať.



Službu zdieľania bicyklov Verejný bicykel spustili začiatkom tohto týždňa v Rači, kde je k dispozícii 60 bicyklov. Služba funguje na báze "free floating", teda bez potreby dokovacích staníc. S bicyklom je možné jazdiť aj mimo mestskej časti, ale dôležité je zaparkovať v rámci vymedzenej zóny, na viditeľnom mieste tak, aby neprekážal na chodníku či ceste.



Výhľadovo sa so službou v rámci Bratislavy uvažuje aj v Novom Meste.