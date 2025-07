So spustením električky v Petržalke sfunkčnia aj semafory v okolí

Bratislava 25. júla (TASR) - Od nedele 27. júla, spoločne so spustením novej električkovej trate v Petržalke, uvedú do prevádzky aj semafory v jej okolí. Upozorňuje na to hlavné mesto.



„Pri prechádzaní cez priecestia autom, bicyklom alebo peši preto prosíme, zvýšte opatrnosť a sledujte cestnú svetelnú signalizáciu,“ vyzýva bratislavský magistrát na sociálnej sieti.



V nedeľu odvezú na predĺženej električkovej trati v Petržalke prvých cestujúcich. Bratislavský samosprávny kraj (BSK) vydal pre stavbu rozhodnutie o predčasnom užívaní trate na začiatku júla. „Počas prevádzky sa ešte budú dokončovať práce na stavbe, ktoré však už nemajú priamy vplyv na prevádzku električky,“ informuje mesto.



V rannej špičke pracovných dní počas školského roka by mala električková linka 3 premávať v 2,5-minútovom intervale, v súčasnosti je to každé štyri minúty. V popoludňajšej špičke by mala premávať každé štyri minúty namiesto súčasných piatich minút. Počas víkendov a sviatkov má byť jej interval každých päť minút oproti súčasným 7,5 minúty.



Spustenie električky na novej trati prinesie aj zmeny v MHD, napríklad zrušenie súbežných autobusových liniek 95 a 59 a električkovej linky 7. Autobusová linka 192 bude smerom do Petržalky skrátená po zastávku Jungmannova.