Na bytovku v bratislavskom Lamači spadol strom

Bratislava 24. júla (TASR) - Spadnutý strom v stredu ráno poškodil fasádu a balkón bytovky na ulici Na barine v bratislavskom Lamači. Na mieste bola polícia aj hasiči, priestor je ohraničený páskou. O povolenie na výrub stromov čakajú niekoľko mesiacov. Upozornil na to starosta Lamača Igor Polakovič.



"Strom sa nachádza na súkromnom pozemku, pričom patrí medzi skupinu topoľov, pri ktorých už niekoľko mesiacov žiadame Okresný úrad o povolenie na výrub," uviedol. Aktuálne podľa starostu riešia spolu s odbornou firmou, ako aj so správcom bytovky ďalší postup.



Ako doplnil na sociálnej sieti, obyvateľom nehrozí bezprostredné riziko. Žiada však, aby nevstupovali do vymedzeného priestoru.



"Polícia na mieste asistovala príslušníkom Hasičského a záchranného zboru pri zabezpečení miesta," uviedol hovorca Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Bratislave Michal Szeiff.



Zástupca starostu Matúš Harmaňoš pre TASR potvrdil, že v stredu popoludní budú s pomocou žeriavu spadnutý strom odstraňovať. "Momentálne riešime postup a technickú súčinnosť so správcom bytovky," dodal.