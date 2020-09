Brtislavskú spaľovňu odpadu čaká odstávka

Bratislava 9. septembra (TASR) - Spaľovňa odpadu v Bratislave bude mať od 18. septembra do 31. októbra jesennú technologickú odstávku. TASR o tom informovala mestská firma Odvoz a likvidácia odpadu (OLO) s tým, že do konca októbra neodoberá odpad od externých zákazníkov, a to pre prípravu a vytvorenie kapacít v zásobníku odpadu.



"Odstávka sa nedotkne odvozu zmesového komunálneho, triedeného ani biologicky rozložiteľného odpadu v Bratislave," deklaruje spoločnosť OLO. Zmesový komunálny odpad bude počas odstávky spaľovne odvážaný na skládku v Zohore.