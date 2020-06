Bratislava spísala základné pravidlá pre psičkárov

Bratislava 3. júna (TASR) – Mesto Bratislava spísalo základné pravidlá pre majiteľov psov na webe pesbratislavsky.sk. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo na sociálnej sieti vysvetlil, že v meste sa stretáva veľa záujmov a často musí prísť "k obrusovaniu hrán" medzi nimi. Jedným z takýchto príkladov sú podľa Valla psičkári a ľudia, ktorí nie sú majiteľom psa.



"Práve (ne)zodpovednosť niektorých psičkárov je pre nepsičkárov problém, z ktorého vzniká konflikt. Ide najmä o dve veci, a to bezpečnosť (niektorí ľudia nemajú svoje psy pod kontrolou) a čistota (nezodvihnuté psie exkrementy vo verejnom priestore)," vysvetlil Vallo. Tvrdí, že je dôležité, aby si bratislavskí psičkári svoju zodpovednosť uvedomovali a boli tolerantní k svojmu okoliu.



"So psom prichádza aj zodpovednosť. Ďakujem, že svojho psa vychovávate k tomu, aby bol šťastným a spokojným psom, ktorý neobťažuje druhých, neničí žiadnym spôsobom cudzí majetok a je vychovaný tak, že zvláda pohyb v mestskej džungli," podotkol primátor. Aj prostredníctvom webu pesbratislavsky.sk chce Bratislava nastaviť základné pravidlá a otvoriť dialóg.



Mesto prostredníctvom stránky apeluje na psičkárov, aby si po svojom psovi zakaždým upratali, pretože ak tak nespravia, hrozí im pokuta a prispievajú tiež k mnohým zdravotným rizikám. Zároveň magistrát upozorňuje, že pravidlá voľného pohybu psov, teda pohybu bez vôdzky, sú v bratislavských mestských častiach rôzne. Mesto však odporúča voľný výbeh psa predovšetkým na miestach, ktoré sú na to vyhradené. "Vstup so psom je zakázaný najmä na detské ihriská, pieskoviská či cintoríny," informuje mesto, ktoré na webe chystá mapu, ktorá pomôže majiteľom psov zorientovať sa, kde v Bratislave sa dá prechádzať so psami a ktorým miestam je potrebné sa vyhnúť.



Bratislavská samospráva vysvetľuje, že v mestských lesoch je podľa zákona možné sa so psom poprechádzať, avšak musí byť na vôdzke. "Dôvodom je predovšetkým bezpečnosť lesnej zveri, ako aj návštevníkov lesa a samotných psov," spresnil magistrát. Vo vozidlách MHD musia byť psy držané na krátkej vôdzke, aby neobťažovali iných cestujúcich, a majú mať náhubok. Špeciálne postavenie zvierat je upravené už aj v Občianskom zákonníku a je chránené aj Trestným zákonom. Hlavné mesto preto podnecuje ľudí, aby dopriali svojmu psovi plnú a kvalitnú starostlivosť. Na webe spresňuje, ako by takáto starostlivosť mala vyzerať.



Magistrát vyzýva psičkárov, aby mysleli aj na iných ľudí v meste a rešpektovali ich majetok či potreby. Bratislava na webe vysvetľuje majiteľom psov, ako postupovať v prípade, ak ich pes niekomu ublíži. Ponúka tiež návod pre začiatočníkov a čo všetko robiť po kúpe psa, a to aj z hľadiska administratívy. "Aj na základe tipov, otázok a podnetov, ktoré verejnosť zašle na pes.bratislavsky@bratislava.sk, budeme môcť lepšie prispôsobiť mesto potrebám psov a psičkárov," podotklo mesto.