Bratislava: Športová hala Pankúchova bude postavená vo variante B

Bratislava 13. júna (TASR) - Plánovaná multifunkčná športová hala Pankúchova v bratislavskej Petržalke, za viac ako 2,5 milióna eur, vyrastie na zelenej ploche súčasného futbalového ihriska, ktoré sa otočí. Ide o variantné riešenie B, pre ktoré sa vedenie mestskej časti rozhodlo v snahe čo najviac vyhovieť miestnym obyvateľom, športovcom i verejnosti. V súčasnosti disponuje právoplatným staveným povolením. Súťaž na zhotoviteľa hrubej stavby má byť vyhodnotená do konca júna. TASR o tom informovala hovorkyňa Petržalky Mária Halašková.



"Verím, že v priebehu pár mesiacov sa spoločne stretneme na otvorení multifunkčnej haly, vďaka ktorej Petržalka po rokoch privíta svoje športové kluby späť doma," skonštatovala Viola Holzhauserová, poverená riadením miestneho referátu investičných činností.



Mestská časť tak v najbližšom období začne s prácami na otočení trávnatého futbalového ihriska v rámci školského areálu. To si zároveň vyžiada aj výrub deviatich drevín, ktoré nahradia nové stromy a zeleň. Do konca júna by mala byť zároveň vyhodnotená aj jedna so súťaží v rámci verejného obstarávania na zhotoviteľov hrubej stavby haly.



"V neposlednom rade pracujeme na potrebnej dokumentácii a povoleniach, ktoré nám časť zanedbaného školského dvora, kde mala hala stáť pôvodne, pomôžu v ďalšej fáze revitalizácie areálu pretvoriť na atletickú dráhu s multifunkčným umelým trávnikom," poznamenal Hrčka.



Multifunkčná športová hala Pankúchova je jeden z najväčších investičných projektov z dielne petržalskej samosprávy, má byť zároveň prvou svojho druhu v Petržalke. Slúžiť má primárne amatérskym športovým klubom, športovým klubom pre deti a mládež, ale aj verejnosti. Zázemie má poskytnúť pre viaceré športové odvetvia, ako sú hádzaná, futsal, nohejbal, basketbal, volejbal, bedminton, florbal, tenis či stolný tenis.



Celkové náklady na výstavbu haly by sa mali pohybovať na úrovni 2,5 milióna eur, z toho 1,2 milióna je účelová dotácia od Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI) SR. Časť zo zvyšných financií plánuje mestská časť zabezpečiť zo svojho rozpočtu, konkrétne rezervného fondu (500.000 eur) a ďalších 800.000 eur cez úver.



Pôvodne mala byť hala umiestnená na zanedbanej spevnenej ploche medzi budovami troch škôl (variant A). To sa však nepáčilo miestnym obyvateľom, ktorí spísali aj petíciu. Vedenie mestskej časti preto na základe verejnej diskusie pripravilo alternatívne situovanie haly (variant B), starosta Ján Hrčka sa v kontexte poverenia miestneho zastupiteľstva pokúsil reflektovať tzv. zmenou stavby pred dokončením. Tejto žiadosti stavebný úrad v Karlovej Vsi vyhovel a pre mestskú časť vydal stavebné povolenie.