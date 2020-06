Bratislava spúšťa dostupné nájomné bývanie pre ľudí bez domova

Bratislava 28. júna (TASR) - Mesto Bratislava ako jedna z prvých samospráv na Slovensku začína v deviatich vyčlenených bytoch realizovať jedinečný pilotný projekt ukončovania bezdomovectva prostredníctvom dostupného mestského nájomného bývania a sociálnej podpory. Projekt je založený na viacerých prvkoch v zahraničí úspešného prístupu housing first (najprv bývanie). TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Rajčanová.



Mesto a jeho budúci partneri pomôžu okrem rodín bez domova aj ľuďom v seniorskom veku či so zdravotným postihnutím, ktorí sa ocitli bez bývania. Projekt dostupného bývania s prvkami housing first neposkytne len samotné bývanie, ale aj sociálne poradenstvo, ktoré sa zameria na udržanie si bývania, zdravie či stabilizáciu príjmov.



"Ide o jedinečný moment v prístupe mesta Bratislava v téme pomoci ľuďom, ktorí prišli o domov. O to viac v časoch po prvej vlne ochorenia COVID-19, keď hrozí, že sa z ekonomických dôvodov na ulici ocitne čoraz viac ľudí," povedal splnomocnenec bratislavského primátora pre ľudí bez domova a sociálne bývanie Sergej Kára.



Rodiny bez domova, ktoré žijú v dočasnom ubytovaní mesta a tiež seniori bez domova budú mať možnosť uchádzať sa o deväť mestských nájomných bytov. Tie boli neobývateľné a prešli základnou rekonštrukciou. Mesto takto zrekonštruuje 22 neobývaných bytov. "Druhá polovica z nich bude pridelená čakateľom na náhradný byt z reštituovaných nehnuteľností," podotkla Rajčanová. Nových nájomníkov do bytov vyberie odborná komisia a sociálna komisia na základe stanovených kritérií - miery sociálnej odkázanosti a ohrozenia. Dlhodobú nájomnú zmluvu získajú tí, ktorí sa nachádzajú vo vážnej sociálnej kríze. "Mesačné platby zostanú na tej istej úrovni ako pri iných nájomníkoch mestských bytov. Mesto bude sledovať dodržiavanie splatnosti nájomného, platných podmienok zmluvy a spolunažívania a projekt pravidelne vyhodnocovať," podotkla hovorkyňa. Ďalším z prvkov housing first prístupu v projekte je sociálna podpora, ktorú poskytnú novým nájomníkom profesionálni sociálni pracovníci a pracovníčky.



Prístup housing first podľa hlavného mesta inovatívne rieši situáciu ľudí bez domova z opačného konca ako iné formy doterajšej pomoci. Ľudia bez domova získajú v prvom rade možnosť stabilného bývania, vďaka ktorému sa im následne môže podariť zlepšiť si svoju životnú situáciu, zdravie, vzťahy či príjem. "Bývanie je totiž základným predpokladom pre všetkých ľudí, aby dokázali žiť plnohodnotný a kvalitný život. Mnohé zahraničné mestá úspešne realizovali podobné projekty, ktoré sa následne stali hlavným nástrojom riešenia bezdomovectva," uviedla Rajčanová.



Bratislava chce v rámci projektu realizovať aj výskum, ktorého výsledky môžu následne pomôcť v zaradení prístupu housing first do národných politík a pomôcť tak k ukončovaniu bezdomovectva v rámci celého Slovenska.