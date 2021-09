Bratislava spúšťa objektívnu zodpovednosť, kontroly začali v Petržalke

Bratislava 3. septembra (TASR) - Mesto Bratislava začalo pri kontrole parkovania s uplatňovaním inštitútu objektívnej zodpovednosti. Pilotné kontroly spustili od štvrtka (2. 9.) v Petržalke, kde budú vyškolení zamestnanci skenovať parkujúce vozidlá. Kontroly budú zamerané na správnosť parkovania v celej mestskej časti.



Porušenie pravidiel cestnej premávky cez inštitút objektívnej zodpovednosti môže obec riešiť prostredníctvom vyškolených ľudí, ktorými sú kontrolóri (oficiálne inšpektori verejného poriadku). Umožnila to májová zmena zákona o cestnej premávke.



"Po novom bude môcť mestská polícia aj poverení zamestnanci mesta jednoducho vykonať fotodokumentáciu priestupku a systém automaticky odošle pokutu majiteľom áut poštou na email alebo domov bez potreby osádzať papuče," vysvetlilo hlavné mesto. Súčasný postup kontroly parkovania v Bratislave je podľa magistrátu časovo mimoriadne náročný a od osadenia "papuče", návratu hliadky na miesto, odstránenie "papuče" a vypísanie pokutového bloku neumožňoval dostatočne efektívnu kontrolu priestupkov v bratislavských uliciach.



Objektívna zodpovednosť má podľa mesta zabezpečiť zrýchlený postup pri kontrole parkovania. "Bude tak možné s dostupnými kapacitami vykonávať kontroly častejšie. Pre tých, ktorí pravidlá porušujú, bude ťažšie vyhnúť sa postihu, vďaka čomu budú napríklad parkovacie miesta postupne dostupnejšie pre tých, ktorí pravidlá dodržiavajú," vysvetlila bratislavská samospráva.



Priestupky, ktoré vie mesto dokázať a bude postihovať, sú parkovanie bez zaplatenia parkovného na miestach s plateným parkovným (rátajú sa sem aj rezidenčné zóny), státie na chodníku bez zachovania legislatívne stanovej šírky na prechod, parkovanie na zelených plochách, zastavenie a státie na miestach vyhradených pre ťažko zdravotne postihnutých (ŤZP) bez preukazu ŤZP. Taktiež zastavenie a státie spôsobom, keď je ohrozená bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky.



Zdokumentovaný priestupok bude na magistráte spracovaný do rozkazu o priestupku. Následne samospráva pošle obálku s pokutou človeku, ktorý sa dopustil priestupku, buď elektronickou alebo fyzickou poštou. Magistrát bude sledovať lehotu na zaplatenie. Občan si dôkazy o spáchaní priestupku môže pozrieť online na adrese uvedenej v rozkaze. Ak sa pokuta uhradí do 15 dní, občan zaplatí dve tretiny sumy. Po 15 dňoch je nutné zaplatiť plnú výšku pokuty. Ak ani následne nepríde k uhradeniu, vec odstúpia na vymáhanie exekučne. Ak si človek myslí, že priestupok nespáchal, môže podať odpor formou uvedenou v doručenom rozkaze.



Hlavné mesto upozorňuje, že rozkazy o uložení pokuty sa budú vydávať bezodkladne do niekoľkých pracovných dní.