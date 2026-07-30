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Bratislava spúšťa pilotnú sieť vyše 30 bezplatných miest Ochlaď sa!
SHMÚ vydal pre Bratislavu na tieto dni výstrahy tretieho a druhého stupňa pred vysokými teplotami.
Autor TASR
Bratislava 30. júla (TASR) - Mesto Bratislava spúšťa pilotnú sieť viac ako 30 bezplatných ochladzovacích miest Ochlaď sa! Reaguje tak na ďalšiu sériu horúčav. V klimatizovaných priestoroch nájdu ľudia nielen priestor na oddych od vysokých teplôt, ale aj pitnú vodu či toaletu, niektoré z nich ponúkajú aj ďalšie služby ako wi-fi či detský kútik. Ich využitie je bezplatné. TASR o tom informovali z bratislavského magistrátu.
„Extrémne horúčavy sú pre mestá vnašom regióne novým typom krízovej situácie, na ktorý neexistuje jedno zázračné riešenie. Potrebné opatrenia sú komplexné adlhodobé. Sieť Ochlaď sa! je praktickou pomocou pre obyvateľov, ktorú sme dokázali pripraviť už dnes,“ skonštatoval Marián Zachar z Klimatickej kancelárie Bratislavy, ktorá projekt zastrešuje.
Do pilotného ročníka sa k hlavnému mestu a mestským organizáciám pripojilo osem mestských častí Staré Mesto, Lamač, Rača, Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves a Vajnory a sedem súkromných partnerov. Do siete sú zapojené rôzne typy existujúcich verejných aj súkromných priestorov, a to knižnice, komunitné a kultúrne centrá, miestne úrady, kníhkupectvo či nákupné centrá. Viaceré z nich vyčlenili priestor určený na oddych a ochladenie, ďalšie prispôsobili svoje otváracie hodiny alebo režim fungovania tak, aby boli čo najlepšie dostupné v čase najväčších horúčav. Medzi miestami je napríklad priestor Archy pri Primaciálnom paláci na Uršulínskej ulici či budova tržnice na Trnavskom mýte.
Sieť miest aktivuje hlavné mesto na základe predpovede a výstrah Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). A to pri troch dňoch po sebe s maximálnou teplotou aspoň 33 stupňov Celzia, dvoch dňoch s aspoň 35 stupňami Celzia alebo jednom dni s aspoň 38 stupňami Celzia. Po aktivácii zostane sieť aktívna najmenej tri kalendárne dni.
Interaktívnu mapu všetkých ochladzovacích miest nájdu ľudia na webe www.bratislava.sk/ochladsa, kde nájdu aj ich otváracie hodiny, vybavenie, informácie o prístupnosti a ďalšie praktické údaje. Hlavné mesto podotýka, že nie všetky ochladzovacie miesta budú dostupné každý deň alebo v rovnakom čase. Súčasťou mapy sú aj verejné pitné fontánky, ale taktiež odporúčania, ako zvládať horúčavy a ako pomôcť blízkym.
Hlavné mesto podotýka, že projekt nie je jediným opatrením, ktorým reaguje na čoraz častejšie horúčavy. Zabezpečuje tiež prevádzku desiatok pitných fontánok, hmlové rozprašovače či mestské fontány, pri dlhšie trvajúcich horúčavách rozmiestňuje cisterny s pitnou vodou a predlžuje otváracie hodiny mestských kúpalísk. Zároveň dlhodobo investuje do adaptačných opatrení, od výsadby zelene a budovania vodných prvkov po modernizáciu vozového parku MHD.
SHMÚ vydal pre Bratislavu na tieto dni výstrahy tretieho a druhého stupňa pred vysokými teplotami. Vo štvrtok a piatok (31. 7.) by sa mohla teplota vyšplhať na 38 stupňov Celzia, v sobotu (1. 8.) na 35 stupňov Celzia.
„Extrémne horúčavy sú pre mestá vnašom regióne novým typom krízovej situácie, na ktorý neexistuje jedno zázračné riešenie. Potrebné opatrenia sú komplexné adlhodobé. Sieť Ochlaď sa! je praktickou pomocou pre obyvateľov, ktorú sme dokázali pripraviť už dnes,“ skonštatoval Marián Zachar z Klimatickej kancelárie Bratislavy, ktorá projekt zastrešuje.
Do pilotného ročníka sa k hlavnému mestu a mestským organizáciám pripojilo osem mestských častí Staré Mesto, Lamač, Rača, Ružinov, Nové Mesto, Petržalka, Karlova Ves a Vajnory a sedem súkromných partnerov. Do siete sú zapojené rôzne typy existujúcich verejných aj súkromných priestorov, a to knižnice, komunitné a kultúrne centrá, miestne úrady, kníhkupectvo či nákupné centrá. Viaceré z nich vyčlenili priestor určený na oddych a ochladenie, ďalšie prispôsobili svoje otváracie hodiny alebo režim fungovania tak, aby boli čo najlepšie dostupné v čase najväčších horúčav. Medzi miestami je napríklad priestor Archy pri Primaciálnom paláci na Uršulínskej ulici či budova tržnice na Trnavskom mýte.
Sieť miest aktivuje hlavné mesto na základe predpovede a výstrah Slovenského hydrometeorologického ústavu (SHMÚ). A to pri troch dňoch po sebe s maximálnou teplotou aspoň 33 stupňov Celzia, dvoch dňoch s aspoň 35 stupňami Celzia alebo jednom dni s aspoň 38 stupňami Celzia. Po aktivácii zostane sieť aktívna najmenej tri kalendárne dni.
Interaktívnu mapu všetkých ochladzovacích miest nájdu ľudia na webe www.bratislava.sk/ochladsa, kde nájdu aj ich otváracie hodiny, vybavenie, informácie o prístupnosti a ďalšie praktické údaje. Hlavné mesto podotýka, že nie všetky ochladzovacie miesta budú dostupné každý deň alebo v rovnakom čase. Súčasťou mapy sú aj verejné pitné fontánky, ale taktiež odporúčania, ako zvládať horúčavy a ako pomôcť blízkym.
Hlavné mesto podotýka, že projekt nie je jediným opatrením, ktorým reaguje na čoraz častejšie horúčavy. Zabezpečuje tiež prevádzku desiatok pitných fontánok, hmlové rozprašovače či mestské fontány, pri dlhšie trvajúcich horúčavách rozmiestňuje cisterny s pitnou vodou a predlžuje otváracie hodiny mestských kúpalísk. Zároveň dlhodobo investuje do adaptačných opatrení, od výsadby zelene a budovania vodných prvkov po modernizáciu vozového parku MHD.
SHMÚ vydal pre Bratislavu na tieto dni výstrahy tretieho a druhého stupňa pred vysokými teplotami. Vo štvrtok a piatok (31. 7.) by sa mohla teplota vyšplhať na 38 stupňov Celzia, v sobotu (1. 8.) na 35 stupňov Celzia.