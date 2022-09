Bratislava spúšťa práce na revitalizácii okolia hlavnej stanice

Bratislava 29. septembra (TASR) - V piatok (30. 9.) sa začnú práce na vylepšení okolia bratislavskej hlavnej stanice. Zmeny majú zlepšiť prostredie, kým sa nezačne s celkovou rekonštrukciou, ktorej podoba má vzísť z architektonickej súťaže. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



Modernizácia sa dotkne plochy pred vstupom do stanice s rozlohou 2600 štvorcových metrov. "Poškodený povrch sa odstráni a nanovo vydláždi, pribudnú chýbajúce lavičky aj odpadkové koše. Rozšíri sa výstupný ostrovček MHD, pribudnú aj nové debarierizačné opatrenia, ktoré sa konzultovali aj so zástupcami nevidiacich a slabozrakých, prostredníctvom čoho vznikne bezpečná navigácia k vstupu do stanice," priblížila Schmucková.



Všetky úpravy sú naplánované v najbližších dvoch mesiacoch, minimalizáciu obmedzení má zabezpečiť rozdelenie prác do etáp. "Počas prvej bude uzavretý hlavný vchod/východ stanice, obmedzené bude tiež sedenie na lavičkách pred stanicou, pretože práve v týchto miestach bude prebiehať výmena dlažby a mobiliára. Rovnako bude znemožnený vstup áut do priestoru, ktorý doteraz slúžil na krátkodobé zastavenie a na nástup/výstup," spresnila hovorkyňa.



Pripomenula, že hlavné mesto a Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB) aktuálne spolupracujú s ostatnými rozhodujúcimi inštitúciami na vyhlásení architektonickej súťaže.



Ministerstvo dopravy a výstavby SR, Železnice Slovenskej republiky a hlavné mesto podpísali vo februári memorandum o spolupráci pri realizácii projektu rozvoja hlavnej stanice a jej priľahlého územia.