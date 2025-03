Bratislava spúšťa prevádzku rekreačných liniek #sMHDpozelenej

Bratislava 29. marca (TASR) - Dopravný podnik Bratislava (DPB) spúšťa od soboty prevádzku rekreačných liniek #sMHDpozelenej. Tie opäť návštevníkov odvezú pohodlne do lesoparku, na Kolibu či do lesov nad Krasňanmi. Ide o linky 43, 144 a 154. Obsluhovať ich budú nízkopodlažné autobusy. TASR o tom informoval hovorca DPB Jozef Vozár.



„Rekreačné linky sú skvelým spôsobom, ako spojiť mesto s jeho lesoparkom. Vyťaženosť vozidiel budeme sledovať v reálnom čase a v prípade veľkého záujmu sme pripravení posilniť jednotlivé spoje,“ skonštatoval predseda predstavenstva DPB Martin Rybanský.



Linka 43 bude premávať medzi Patrónkou a Lesoparkom, a to v 15-minútovom intervale. Novinkou tejto sezóny bude príležitostné nasadenie vodíkových autobusov. Obnovenie sezónnej zachádzky na Kačín bude možné po oprave mosta v Kačínskej doline, ktorý bol poškodený počas záplav.



Linka 144 bude počas víkendov a sviatkov jazdiť medzi Kolibou a Kamzíkom v 15-minútovom intervale v najvyťaženejších časoch. Na Kolibu sa cestujúci dostanú linkou 44, pričom odchody linky 144 budú nadväzovať na príchody trolejbusov.



Linka 154 opäť spojí Horáreň Krasňany s Peknou cestou, kde možno prestúpiť na električku číslo 3. Linka bude premávať cez víkendy a sviatky a cestujúcich zavedie do lokality areálu Horárne Krasňany.



„Počas víkendov a hlavnej sezóny býva parkovanie v okolí lesoparku problém, a preto sú rekreačné linky #sMHDpozelenej skvelou alternatívou,“ podotýka riaditeľ Mestských lesov v Bratislave Marek Páva.



Dopravný podnik prináša od soboty aj ďalšie zmeny. Električková linka 4 začne obojsmerne zastavovať na novovybudovanej zastávke Vodná veža, ktorá sa nachádza medzi zastávkami Most SNP a Chatam Sófer.



Nová zastávka vznikla aj v Petržalke. Autobusové linky 83, 84, 88, 92, 99, 192 a N95 budú v úseku Vlastenecké námestie - Námestie Hraničiarov zastavovať na novovybudovanej zastávke Jungmannova. V budúcnosti tam vznikne prestupný bod na električky. V tejto súvislosti bude pôvodná autobusová zastávka Jungmannova premenovaná na Vlastenecké námestie.