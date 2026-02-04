Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Bratislava spúšťa regulované parkovanie PAAS v Lamači

Na archívnej snímke parkovacia zóna systému PAAS. Foto: TASR Pavol Zachar

Predmetná zóna bude regulovaná v pracovné dni vo väčšej časti od 14.00 h do polnoci, v lokalite pri pošte, teda Malokarpatskom námestí od 16.00 h.

Autor TASR
Bratislava 4. januára (TASR) - Hlavné mesto spúšťa v stredu regulované parkovanie v bratislavskom Lamači. Bratislavského parkovacieho asistenta (PAAS) zavádza v lokalite LA1, ktorá je ohraničená ulicami Vrančovičova, Hodonínska, Havelkova, Podháj a Studenohorská. Parkovanie v nej bude možné len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade parkovného.

Predmetná zóna bude regulovaná v pracovné dni vo väčšej časti od 14.00 h do polnoci, v lokalite pri pošte, teda Malokarpatskom námestí od 16.00 h. V nedeľu bude celá zóna regulovaná od 18.00 h do polnoci. V tomto čase bude parkovanie spoplatnené sumou 0,50 eura na hodinu.

Keďže počasie neumožnilo dokončiť vodorovné značenie na všetkých uliciach a zároveň zapracovať všetky opodstatnené podnety obyvateľov, aj po 4. februári bude možné parkovať tak, ako ste boli zvyknutí doteraz,“ podotýka samospráva s upozornením na zákaz parkovania pred priechodmi, na zeleni a na iných zakázaných miestach.

Mestská časť v tejto súvislosti na sociálnej sieti konštatuje, že v posledných dňoch eviduje výrazný nárast prihlásení na trvalý pobyt v Lamači. Zároveň zaznamenala aj odchod viacerých „ležiakov“, teda vozidiel s platnou STK, ktoré dlhodobo stáli bez pohnutia na uliciach.

Magistrát pôvodne avizoval, že danú lokalitu spustí ešte v roku 2024.

Systém Bratislavského parkovacieho asistenta, ktorý bratislavská samospráva označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili v prvých troch zónach začiatkom roka 2022. Systém mesto postupne rozširuje.
