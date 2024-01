Bratislava spúšťa semafory od Štúrovej ulice na Vajanského nábrežie

Bratislava 19. januára (TASR) - Mesto Bratislava spúšťa v piatok nové semafory od Štúrovej ulice na Vajanského nábrežie. Zlepšiť majú plynulosť premávky cez križovatku Šafárikovo námestie. Informuje o tom na sociálnej sieti primátor Bratislavy Matúš Vallo. Práve dopravná situácia v okolí Šafárikovho námestia smerom k Mostu SNP je jedným z najväčších problémov po tom, ako na nábreží pribudla cyklotrasa.



"Počas nasledujúceho týždňa budeme situáciu, najmä v popoludňajšej dopravnej špičke, dôsledne sledovať," konštatuje Vallo.



Signálne plány na všetkých semaforoch na križovatke budú zároveň prispôsobované tak, aby čo najviac zlepšili prejazd vozidiel od Dostojevskeho radu v smere na Most SNP. Vylúčená nie je, v prípade potreby, ani úprava vodorovného značenia pred križovatkou na Dostojevského rade.



Hlavné mesto viackrát priznalo, že dopravná situácia v tejto lokalite nie je, po zavedení minuloročných dopravných zmien na nábreží, dobrá. Jazdné doby sú tam výrazne horšie, ako pôvodne ukazovali dopravné modely a simulácie. Situáciu nezlepšili ani viaceré úpravy signálnych plánov súčasnej svetelnej signalizácie, ktorú počas uplynulých mesiacov priebežne upravovali.



Monitoring preukázal, že problémy spôsobovali najmä dve veci. Autá prichádzajúce zo Štúrovej ulice, kde doteraz nebol semafor, sa nepretržite napájali na Vajanského nábrežie. Výrazne tým obmedzovali "vyprázdňovanie" vozidiel od Dostojevského radu.



"Nový semafor umožní reguláciu vozidiel od Štúrovej práve v čase, keď autá od Dostojevského radu budú mať zelenú, čo by malo výraznejšie zlepšiť plynulosť a jazdné doby v tomto smere," podotýka Vallo.



Druhý problém spôsobovali podľa neho vozidlá pripájajúce sa na Dostojevského rad od Pribinovej ulice. Tie niekedy zapĺňali relatívne krátky priestor medzi Pribinovou ulicou a Šafárikovým námestím. Blokovali tak vozidlá prichádzajúce od Landererovej ulice, aj keď tie mali zelenú. "Spolu s novým semaforom na Štúrovej sme preto skrátili aj zelenú v smere z Pribinovej," dopĺňa Vallo.



V súvislosti s cyklotrasou na nábreží dostali obrubníky a ostrovčeky reflexný náter. Hlavné mesto tiež deklaruje, že osádza aj ďalšie dodatočné bezpečnostné prvky. Prispieť to má k vyššej bezpečnosti.