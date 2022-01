Bratislava spúšťa službu nízko-prahového krízového nocľahu

Bratislava 16. januára (TASR) – Mesto Bratislava spúšťa počas najchladnejších mesiacov, teda v januári a februári, krízový režim ako prevenciu pred umrznutím ľudí bez domova. Počas mrazov poskytne službu nízko-prahového krízového nocľahu. Využije na to kapacity mestského karanténneho zariadenia na Hradskej ulici, v prípade potreby budú k dispozícii aj priestory v Nocľahárni sv. Vicenta Depaul.



"Terénny tím mesta od začiatku zimy posilnil krízovú intervenciu v uliciach a ešte intenzívnejšie rozdáva materiálnu pomoc ľudom v ohrození," skonštatoval bratislavský magistrát.



Počas najbližších týždňov bude mestská polícia v spolupráci so sociálnym oddelením magistrátu počas nočných hodín vyhľadávať ľudí v núdzi, ktorým hrozí riziko umrznutia. Polícia bude rozdávať materiálnu pomoc, ako sú deky, spacáky, karimatky či teplé odevné doplnky, zabezpečí tiež krízovú intervenciu. "V praxi to znamená, že privolá spolupracujúcu prepravnú službu, ktorá zabezpečí prevoz ohrozeného človeka do zimného krízového nocľahu," priblížilo hlavné mesto.



Pomôcť uchrániť ľudí bez domova pred umrznutím môže aj verejnosť. Urobiť tak môže zavolaním na linku 159, a to od 19.00 do 7.00 h nasledujúceho dňa, keď bude mestská polícia venovať zvýšenú pozornosť pomoci ľuďom bez domova. Nahlásený podnet operátori polície vyhodnotia a ohrozenému človeku poskytnú na mieste potrebnú pomoc. Pomáhať predchádzať umrznutiu ľudí bez domova búdu aj mimovládne organizácie.



Jednou z neziskových organizácií, ktoré sa v Bratislave venujú pomoci ľuďom bez domova, je Depaul Slovensko. Najnovšie vyzýva na darovanie starých diek. "Zima je tu stále tu a nám sa v nocľahárni míňajú zásoby. Pomôžte darovať bezpečie a teplo. Každý deň sme v nocľahárni pre 170 ľudí v núdzi," uvádza nezisková organizácia na sociálnej sieti. Zároveň poďakovala tým, ktorí počas uplynulých týždňov doniesli potraviny, bundy, ponožky či koláče.