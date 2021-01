Bratislava spustí rezervačný systém pre odberové miesta v MHD

Bratislava 21. januára (TASR) – Bratislava vo štvrtok spustí rezervačný systém na odberové miesta vo vozidlách MHD, ktoré budú cez víkend k dispozícii na skríningové testovanie ľudí na ochorenie COVID-19. Na sociálnej sieti o tom informoval primátor hlavného mesta Matúš Vallo s tým, že odberné tímy v 33 vozidlách by mali počas víkendu stihnúť otestovať 28 800 ľudí na objednávku.



„Očakávame, že voľné termíny sa po spustení rezervačného systému veľmi rýchlo obsadia. Nebude ale dôvod na paniku, pretože počas víkendu bude testovanie v Bratislave vykonávať ďalších skoro 250 odberových tímov bez potreby sa vopred objednať, vrátane niekoľkých drive through miest," skonštatoval Vallo.



Niektoré bratislavské mestské časti tiež v najbližších hodinách či dňoch spustia svoje vlastné odberové miesta na objednávku na konkrétny čas. „Viaceré miesta budú ešte k dispozícii na dotestovanie tých, ktorí to počas víkendu nestihnú, aj v pondelok a utorok," poznamenal primátor s tým, že podrobným prehľadom všetkých odberových miest, ktorý mesto zverejní, sa vám bude snažiť vzniknutú situáciu uľahčiť.



Magistrát a mestské časti chcú dosiahnuť, aby ľudia nestáli v dlhých radoch pred odberovými miestami. Ak aj nejaké miesto bude plné, ľudia si budú môcť vybrať z ďalších miest, alebo počkať na iný deň.



„Dostupná kapacita len počas dvoch víkendových dní by mala umožniť pohodlné vykonanie viac ako 250 000 testov. Ďalšie desiatky tisíc testov bude ešte možné vykonať aj po víkende," skonštatoval Vallo. Mesto zverejní vo štvrtok zoznam všetkých plánovaných odberných miest v Bratislave dostupných do utorka.



Bratislavská samospráva eviduje aj chaos, ktorý momentálne panuje na niektorých mobilných odberových miestach. Reaguje však, že rezervačný systém na ne nie je v réžii mesta. „Potvrdzuje to, že rozhodnutie vlády dostalo do stresu nielen samosprávy, pripravujúce najmä víkendové testovanie, ale tiež štátne inštitúcie, ktoré mali pripraviť pre takéto testovanie podporu," poznamenal Vallo.