Bratislava spustila novú zónu regulovaného parkovania

Bratislava 31. júla (TASR) - Mesto Bratislava spustilo v pondelok novú zónu regulovaného parkovania SM0 Centrum - Panenská. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla. Ide o zónu v Starom Meste, ktorej súčasťou sú aj parkovacie miesta prevádzkované vyše 17 rokov parkovacou spoločnosťou BPS Park.



Nová zóna je ohraničená nábrežím, Palisádami, Dostojevského radom a Ulicou 29. augusta. Zahŕňa približne 3600 parkovacích miest. Zhruba tretinu parkovacích miest v zóne tvoria vyhradené parkovacie miesta, ktoré mali fyzické či právnické osoby zazmluvnené prostredníctvom spoločnosti BPS Park.



V zóne je možné parkovať len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného. Spoplatnená má byť v čase od 8.00 h do polnoci počas pracovných dní sadzbou dve eurá za hodinu, cez víkend a sviatky sadzbou jedno euro za hodinu. Nainštalovaných má byť 58 nových parkomatov, väčšina z nich na miestach, kde boli umiestnené parkomaty súkromnej spoločnosti.



Postup hlavného mesta pri zavádzaní regulovaného parkovania v časti Starého Mesta považuje spoločnosť BPS Park za nezákonný. Obrátila sa preto na Správny súd v Bratislave. Dokument, na základe ktorého sa realizuje umiestňovanie nových dopravných značiek a zariadení a odstraňovanie pôvodných, má mať podľa nej vážne právne nedostatky a chyby. Je presvedčená, že účinnosť by mala byť súdom odložená, pozastavená a právny akt by mal byť zrušený.



Magistrát trvá na tom, že postupuje podľa zákona. Pripomína, že bolo prijaté všeobecne záväzné nariadenie, ktoré jediné môže upravovať podľa cestného zákona spoplatnenie parkovania na sieti miestnych ciest. Zmluvy uzatvorené v minulosti so súkromnou spoločnosťou považuje za sporné a "absolútne neplatné právne úkony", čo však spoločnosť BPS Park odmieta. "Určenie dopravného značenia a dopravných zariadení cestným správnym orgánom je platné a účinné a mesto realizuje kroky, aby naplnilo toto určenie," odkázal bratislavský magistrát.