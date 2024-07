Bratislava spustila nový dátový portál, chce zvýšiť transparentnosť

Bratislava 17. júla (TASR) - Mesto Bratislava spustilo pre verejnosť nový dátový portál. Cieľom je zvýšenie transparentnosti a tým aj zlepšenie kvality života Bratislavčanov. TASR o tom informoval hovorca mesta Peter Bubla.



Dáta sú na webe rozdelené do niekoľkých tematických celkov, ako napríklad doprava, história a kultúra, životné prostredie alebo vzdelávanie a šport. Portál umožňuje filtrovanie a sťahovanie dát v rôznych formátoch, ich napojenie do aplikácií či rôzne vizualizácie dát prostredníctvom interaktívnych grafov a mapových aplikácií.



"Vďaka informáciám získaným zo spracovania a analýzy dát je možné nielen dobre plánovať, ale aj pochopiť fungovanie rôznych javov, identifikovať problémy a adresnejšie reagovať na potreby obyvateľov," uviedol Bubla.



Na portáli sú napríklad dáta z Dopravného podniku Bratislava, dáta týkajúce sa vzdelávania v hlavnom meste či údaje z cyklosčítačov. "Ukazujú napríklad to, že Dolnozemská je dnes najvyužívanejšou cyklotrasou v meste s takmer 80.000 prejazdmi za mesiac jún," priblížil hovorca.



Súčasťou portálu je aj kategória o technickej mape mesta, kde sa nachádzajú mapy inžinierskych sietí. V spolupráci s Archívom mesta Bratislavy sa podarilo pripraviť aj mapové aplikácie historických máp. Okrem samotných datasetov sú prístupné aj vizualizácie napríklad o počte návštevníkov v mestských rekreačných a športových zariadeniach, o množstve komunálneho odpadu či o znečistení ovzdušia.



Magistrát verí, že sprístupňovanie informácií a dát cez portál podporuje politiku otvoreného vládnutia a zvyšuje transparentnosť mesta. Novým dátovým portálom nadväzuje na predošlé projekty Open Data Bratislava, ktorý spustili v roku 2019, a interaktívny mapový portál Geoportal Bratislava z roku 2022.