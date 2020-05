Bratislava spustila podporu investícií do športovej infraštruktúry

Bratislava 10. mája (TASR) - Mesto Bratislava spustilo grantový program na podporu investícií do športovej infraštruktúry. Zámerom je Bratislavčanom priniesť nové zóny určené na šport a rekreáciu. Magistrát zároveň vyhlásil novú výzvu pre podávanie žiadostí o grant na podporu pohybových aktivít a neformálneho vzdelávania v oblasti práce s deťmi a mládežou, a to na projekty realizované on-line. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Katarína Jánošíková.



V prípade programu na podporu investícií do športovej infraštruktúry patria medzi oprávnené aktivity rekonštrukcie a modernizácia športových ihrísk, športových objektov, zariadení a budov, ktoré sú určené na šport a rekreáciu verejnosti. "Rovnako aj obstaranie materiálno-technickej základne, prípadne jej rekonštrukcia a modernizácia," vysvetlila bratislavská samospráva.



Maximálna výška dotácie je 150.000 eur, pričom maximálna suma návrhu dotácie jednému žiadateľovi v jednom rozpočtovom roku na všetky schválené projekty nesmie túto sumu prekročiť. Záujemcovia o grant na podporu investícií do športovej infraštruktúry v hlavnom meste sa môžu do elektronického systému pre podanie žiadosti prihlasovať do 31. mája do 12.00 h.



Termín platí aj pre záujemcov o grant na podporu športových a vzdelávacích aktivít realizovaných on-line formou. Maximálna výška dotácie na jeden schválený projekt je 3320 eur. Maximálna výška dotácie jednému žiadateľovi na všetky schválené projekty, vrátane tých v podprograme 2, je 10.000 eur na kalendárny rok. "Cieľom je podpora športových a vzdelávacích podujatí a aktivít organizovaných najmä na lokálnej úrovni za účelom zapojenia čo najširšieho počtu obyvateľov hlavného mesta s dôrazom na deti a mládež k ich aktívnemu využívaniu voľného času," spresnilo mesto.



Medzi oprávnené aktivity podpory v tomto prípade mesto zaraďuje podujatia a záujmové činnosti zamerané na pohybové aktivity, tvorivosť a podnikavosť, podpora rozvoja talentu, budovanie prirodzeného záujmu o pravidelnú či príležitostnú záujmovú činnosť v čase mimo vyučovania. Taktiež podujatia a aktivity zamerané na získavanie sociálnych zručností a schopností, konferencie, workshopy, semináre, školenia, športové a vzdelávacie podujatia a aktivity realizované najmä na úrovni hlavného mesta.



Rovnako aj pravidelná tréningová a záujmová činnosť, tábory, sústredenia, výmenné pobyty, propagácia aktivít podporujúcich pohyb, zdravý životný štýl, záujmové a vzdelávacie aktivity či vydávanie tlačovín na podporu záujmových a vzdelávacích aktivít. Verejnosť nájde viac informácií o grantových programoch na webovej stránke hlavného mesta.