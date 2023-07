Bratislava spustila registráciu do PAAS pre zónu SM0 Centrum-Panenská

Bratislava 3. júla (TASR) - Mesto Bratislava spustilo od pondelka registráciu do systému regulovaného parkovania (PAAS) pre zónu Centrum - Panenská v Starom Meste. Spolu s tým spustilo aj nákup parkovacích kariet. Hlavné mesto o tom informuje na sociálnej sieti. Zóna ako súčasť celomestskej parkovacej politiky má byť spustená 31. júla.



"Zónu spustíme dňa 31. júla 2023 a po tomto dátume bude možné v zóne parkovať už len s platnou parkovacou kartou PAAS alebo po úhrade hodinového parkovného," konštatuje bratislavský magistrát.



Zóna s označením SM0 Centrum - Panenská bude spoplatnená v čase od 8.00 h do polnoci cez pracovné dni sadzbou dve eurá na hodinu. Rovnako tak cez cez víkendy a sviatky, a to sadzbou euro na hodinu.



Hlavné mesto zároveň pripomína tým obyvateľom, ktorí majú v tejto zóne v súčasnosti vyhradené parkovacie miesto na základe zmluvy sú súkromnou parkovacou spoločnosťou BPS PARK, aby to magistrátu do konca júla nahlásili. "Inak bude zrušené k dátumu 31. júla 2023," odkazuje.



PAAS, ktorý magistrát označuje za jednu z najväčších reforiem v hlavnom meste, spustili začiatkom minulého roka v prvých troch zónach - Tehelné pole v Novom Meste, Dvory IV v Petržalke a Krasňany v Rači. Neskôr pribudli postupne viaceré zóny v Ružinove a v Starom Meste zóna Hlavná stanica - Blumentál.



Hlavné mesto má tento rok v pláne rozšírenie PAAS aj do iných mestských častí. V pláne je rozšíriť systém regulovaného parkovania v Novom Meste o sídlisko Pokrok ležiace pozdĺž Račianskej ulice a tiež o lokality Zátišie, Ľudová štvrť, časť Pasienkov a Hostinského sídlisko. V Ružinove by malo ísť o lokalitu Štrkovec, ktorá je ohraničená ulicami Bajkalská, Ružinovská, Tomášikova a Trnavská cesta. Plánované je tiež rozšírenie pre časť Dvory V a VI a okolie Šustekovej ulice v Petržalke či o zónu Záluhy-východ v Dúbravke.