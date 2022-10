Bratislava spustila štvrtý ročník súťaže Deti pre Bratislavu

Bratislava 8. októbra (TASR) – Hlavné mesto spustilo štvrtý ročník súťaže Deti pre Bratislavu. Tohtoročnou hlavnou témou projektu je bezpečné prostredie v okolí škôl. Priestor na realizáciu dostane šesť nápadov. Prihlášky je možné posielať elektronicky do 30. októbra. TASR o tom informovala hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.



"Štvrtý ročník súťaže opäť poskytne priestor na realizáciu šiestich nápadov, s ktorými sa do projektu prihlásia 'akčné tímy' žiakov bratislavských škôl," skonštatovala Schmucková.



Za každú školu sa môžu prihlásiť maximálne dva tímy, a to jeden za prvý stupeň a jeden za druhý stupeň. Tím musí byť zároveň zložený minimálne zo štyroch žiakov a jedného pedagóga (učiteľa alebo vychovávateľa). Na realizáciu svojho projektu môže detský tím získať 2000 eur. Odmena je však zároveň podmienená absolvovaním určených workshopov a mentoringu, prácou na projektovom zámere a jeho záverečnou prezentáciou pred odbornou komisiou a ostatnými deťmi.



Počas minulých ročníkov bolo podporených celkovo 26 detských projektov. Išlo napríklad o workout v Devíne, divadelné predstavenia v Starom Meste a Rusovciach, náučný ekochodník v Karlovej Vsi, upcykláciu odevov v petržalskej škole či pečenie koláčov pre ľudí bez domova. Podporu získalo aj pestovanie zeleniny deťmi pre blízku komunitu seniorov, detská hra o Bratislave, hra o architektúre mesta, ekologické vylepšenia školských dvorov vo viacerých mestských častiach či videoprojekt zachytávania tradícií v Rusovciach.



Projekt Deti pre Bratislavu je súťaž spojená so vzdelávaním, určená pre žiakov vo veku od sedem do 15 rokov. Podporuje realizáciu nápadov detí na zlepšenie mesta v oblasti mestského prostredia, ekológie, kultúry a sociálnej spolupatričnosti.



Bližšie informácie sú zverejnené na webovej stránke www.detiprebratislavu.sk.