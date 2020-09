Bratislava spustila zber opäť použiteľných vecí do mestského bazára

Bratislava 8. septembra (TASR) – Mesto Bratislava spustilo zber nepotrebných, ale stále použiteľných vecí. Tie môže verejnosť prinášať počas celého septembra do centrály mestskej firmy Odvoz a likvidácia odpadu (OLO). Následne bude možné si tieto veci zakúpiť za symbolické ceny na mestskom bazári, ktorý magistrát plánuje 10. a 11. októbra na Bazovej 8 v sídle mestského komunálneho podniku.



"Cieľom zberu je zbaviť domácnosti nepotrebných vecí, ktoré by sa inak stali odpadom a dať im tak druhú šancu. Tieto vyzbierané veci si budú môcť záujemcovia následne zakúpiť za symbolické ceny na podujatí mestský bazár," informovalo TASR hlavné mesto. Zber veci je v centrále OLO na Ivanskej ceste 22 vo vyhradených časoch, a to v stredu od 12.00 do 18.00 h, v piatok od 8.00 do 18.00 h a v sobotu od 8.00 do 18.00 h.



Ľudia môžu darovať nečalúnený nábytok, knihy, časopisy i hračky. Taktiež taniere, hrnce a športovú výbavu. Domáce a záhradkárske potreby, rovnako aj kočíky, autosedačky, detské hojdačky či nosiče. Bicykle i kolobežky. Darovať môžu aj kancelárske a školské potreby, chovateľské potreby či neelektronické hudobné nástroje. Presný zoznam, čo je možné darovať, je na webe OLO. Predmety musia byť čisté, zachovalé, funkčné a kompletné.



V prípade, že chcú záujemcovia darovať objemný predmet či viacero vecí, ktoré sa nezmestia do osobného auta, budú môcť využiť počas posledných dvoch septembrových sobôt ich bezplatný odvoz. Vyzbierané financie v rámci mestského bazára budú podľa magistrátu vedené na transparentom účte a budú použité na budovanie stabilného Bratislavského centra opätovného použitia.