Bratislava spustila architektonickú súťaž na budúcu podobu Vodnej veže

Bratislave 15. decembra (TASR) – Na budúcu podobu jednej z najstarších a najhodnotnejších pamiatok v hlavnom meste, Vodnej veže, spustila spoločnosť Vydrica Development, ktorá v bratislavskom Podhradí realizuje svoj developerský projekt, architektonickú súťaž. Investor sa na revitalizácii pamiatky bude podieľať sumou 1,5 milióna eur.



"Výsledkom súťaže má byť zmysluplné začlenenie areálu Vodnej veže do novej mestskej štruktúry a vytvorenie atraktívneho miesta so spoločensko-kultúrnou funkciou, ktorého súčasťou bude sprístupnené archeologické nálezisko," priblížil developer. Do súťaže cielene oslovili architektonické štúdiá zo Slovenska a Česka. "Náš zámer vychádza z presvedčenia, že práve slovenské a české štúdiá majú vďaka spoločnej histórii a kultúrnej spätosti cit pre toto miesto, ležiace na križovatke stredovekých obchodných ciest, spájajúce Dunaj s hradným vrchom," priblížil člen dozornej rady Vydrica Development Juraj Rehák.



Developer deklaruje, že zadanie a podmienky súťaže boli konzultované s mestským Metropolitným inštitútom Bratislavy, Mestským ústavom ochrany pamiatok v Bratislave a tiež v spolupráci s krajským pamiatkovým úradom a bratislavskou mestskou časťou Staré Mesto. Hlavnou ideou revitalizácie je vznik verejného priestoru, ktorý má byť dejiskom kultúrnych podujatí, s čím sa spája predpokladaný vznik nového pavilónu s funkciou kultúrneho a spoločenského centra.



Obnova pamiatky musí podľa hlavného mesta dodržať zásady pamiatkovej ochrany, ekologických štandardov, rešpektovania hodnôt formujúcich obraz Bratislavy a zachovania verejnej dostupnosti exteriérových priestorov.



Národná kultúrna pamiatka Vodná veža, ktorá sa nachádza v bratislavskom Podhradí a stojí na mestských pozemkoch, patrí medzi najstaršie a najhodnotnejšie pamiatky na území hlavného mesta. Pamiatkari odhadujú najstarší objekt v areáli Vodnej veže na 2. až 11. storočie nášho letopočtu. Veža plnila dôležitú strategicko-obrannú funkciu takmer 400 rokov až do začiatku 17. storočia.