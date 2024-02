Spustili petíciu proti spaľovni v rafinérii, Slovnaft otázky víta

Bratislava 2. februára (TASR) - Proti zámeru výstavby novej spaľovne odpadov v areáli bratislavskej rafinérie Slovnaft spustili petíciu. V súčasnosti má vyše 1800 podpisov. TASR o tom informovala jej iniciátorka a poslankyňa Obecného zastupiteľstva v Rovinke Veronika Basta. Slovnaft otázky obyvateľov smerom k zámeru víta. "Chápeme neistotu ľudí a ich záujem o túto tému, aj prostredníctvom petície, vnímame ako pozvánku do diskusie," uviedla v reakcii pre TASR Miroslava Schneider zo spoločnosti.



Podľa aktivistov je jedným z problémov nevhodnosť lokality. Bude to podľa nich popri rafinérii a už existujúcej spaľovni odpadov ďalšia záťaž pre obyvateľov v okolí. "Spaľovňa je nielen podľa nás zbytočná a kontraproduktívna. Ide proti európskym aj národným stratégiám, znepríjemní bežný život Bratislavčanov," uviedol jeden z iniciátorov petície a poslanec v mestskej časti Ružinov Peter Strapák.



Slovensko by podľa neho malo strategicky predchádzať vzniku odpadu a podporovať cirkulárnu ekonomiku, nie stavať nové spaľovne. "Nová spaľovňa môže ohroziť rôzne zložky životného prostredia na Žitnom ostrove a biodiverzitu chránených území Ramsarskej lokality Dunajské Luhy," doplnil Strapák. Basta priblížila, že Lex Žitný ostrov zakazuje v chránenej vodohospodárskej oblasti stavať, rozširovať nový priemyselný zdroj alebo jestvujúci, v ktorom sa vyrábajú či na výrobu používajú znečisťujúce látky.



Spoločnosť Slovnaft pre TASR uviedla, že cieľom projektu Centra na energetické zhodnotenie odpadu (CEZO) je aj náhrada starej spaľovne ropných kalov zo 70. rokov minulého storočia, ktorú v areáli rafinérie stále používajú. Podotkla, že zámer, ktorý podali koncom minulého roka, ponúka riešenie, čo s priemyselným odpadom, komunálnym odpadom i dlhodobými skládkami.



"Momentálne čakáme na stanovisko štátneho orgánu. Práve proces posudzovania vplyvov na životné prostredie (EIA) slúži na to, aby sa kvalifikovane posúdili vplyvy na životné prostredie a prijali opatrenia na minimalizáciu prípadných dopadov," doplnila Schneider.



Spoločnosť priblížila, že na Slovensku je dlhodobý nedostatok zariadení na energetické využitie odpadov. "CEZO bude schopné vyrábať teplo a elektrickú energiu, pričom ako palivo namiesto zemného plynu alebo ropného zvyšku použije komunálny, priemyselný a ťažko spracovateľný odpad," povedala Schneider. Zároveň v prípade potreby dokáže pomôcť so spracovaním historických environmentálnych záťaží.



Predpokladaná kapacita zariadenia CEZO, ktoré plánuje Slovnaft vybudovať vo svojom areáli, je 316.700 ton ročne. Jej investičné náklady sa odhadujú približne na 200 miliónov eur. Viac ako dve tretiny odpadu má tvoriť štandardný zmesový komunálny odpad. Menej ako tretinu ťažko spracovateľný priemyselný odpad, v rámci ktorého sa bude spracovávať aj odpad zo spoločnosti.