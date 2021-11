Bratislava začala s predĺžením električkovej trate v Petržalke

Ilustračná snímka. Foto: TASR Dano Veselský

Bratislava 22. novembra (TASR) - Mesto Bratislava spustilo výstavbu predĺženia električkovej trate v mestskej časti Petržalka až po Janíkov dvor. Primátor hlavného mesta Matúš Vallo v pondelok potvrdil, že vo štvrtok (18. 11.) odovzdali skupine dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka stavenisko. V zmluve za 74,58 milióna eur bez DPH je na zrealizovanie celej stavby určených 27 mesiacov. Primátor verí, že električka bude novou traťou jazdiť do konca roka 2023.skonštatoval Vallo. Dohliadať na to bude podľa jeho slov stavebný dozor, ale aj projektový tím na bratislavskom magistráte s odborníkmi z viacerých oblastí. Primátor tvrdí, že sú pripravení lepšie ako v prípade obnovy Karlovesko-dúbravskej električkovej radiály.Výstavba predĺženia električkovej trate v Petržalke bola zahájená v úseku od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova až po Janíkov dvor. Jedna z prvých aktivít, ktoré sa majú začať tento týždeň, je odstraňovanie stromov a náletových drevín. Tie sa nachádzajú v priestore novej trate a súvisiacich inžinierskych sietí. "deklaruje hlavné mesto.Práce budú prebiehať súčasne na viacerých stavebných objektoch pozdĺž celého úseku novej trate. Nová trať bude križovať viaceré cestné komunikácie, ktoré bude nutné upraviť či prestavať. Počas prác preto budú aj dočasné dopravné obmedzenia. Mesto o nich má včas informovať.Väčšina finančných nákladov bude hradená z eurofondov. Financie z operačného programu Integrovaná infraštruktúra v objeme prác, ktoré budú v rámci výstavby trate prebiehať po roku 2023, je mesto pripravené využiť na iné, už predpripravené dopravné projekty v Bratislave, ktoré je možné zrealizovať do konca roka 2023.Budúca električková trať v Petržalke bude nadväzovať na jej prvú etapu Jesenského – Jungmannova, v rámci ktorej sa kompletne rekonštruoval aj Starý most. Nový úsek električkovej trate v Petržalke bude nadväzovať na súčasnú zastávku Jungmannova.Trasa električky sa predĺži o 3,9 kilometra, od súčasnej konečnej zastávky Jungmannova po novú konečnú zastávku Janíkov dvor. Nový úsek bude mať celkovo sedem zastávok, predovšetkým v blízkosti dôležitých dopravných uzlov. Pôjde o zastávky, ako Chorvátske rameno, Gessayova, Zrkadlový háj, Stred, Veľký Draždiak, Lietavská a Janíkov dvor. "," priblížil primátor.V Združení NS MHD Petržalka, ktoré bude novú trať stavať, je hlavným členom Aldesa Construcciones Polska a ostatnými členmi sú Aldesa Construcciones S.A., Cedis a Hant BA.