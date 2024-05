Spojená škola Tilgnerova v Karlovej Vsi má novú bežeckú dráhu

Bratislava 2. mája (TASR) - V areáli Spojenej školy (SŠ) Tilgnerova, najväčšej školy v bratislavskej Karlovej Vsi, pribudla nová bežecká dráha. Ide o tretiu investíciu mestskej časti do športového areálu. V minulých rokoch tam pribudli dve multifunkčné ihriská, z toho jedno veľkorozmerné. TASR o tom informoval hovorca Karlovej Vsi Branislav Heldes.



"Okrem Karlovej Vsi, ktorá financovala najväčšiu časť nákladov realizácie, sa na financovaní podieľalo aj hlavné mesto. To, že sa to podarilo, považujeme za úspech, lebo samosprávy čelia vážnym finančným problémom," skonštatoval vicestarosta Karlovej Vsi Branislav Záhradník.



Nové športovisko pozostáva z atletickej bežeckej dráhy v dĺžke 150 metrov (v zostave sa nachádzajú štyri dráhy) a šprintérskej rovinky s dĺžkou 60 metrov, takisto so štyrmi dráhami. Nová bežecká dráha s bezpečným tartanovým povrchom môže byť denne využívaná na ľahkoatletické disciplíny.



Spojenú školu Tilgnerova 14 navštevuje 1090 žiakov. Mestská časť sa však zároveň snaží napĺňať svoj záväzok budovania športovísk nielen pre žiakov, ale aj verejnosť.