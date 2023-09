Bratislava stále trvá na trasovaní električkovej trate popred nové SND

Bratislava 11. septembra (TASR) - Mesto Bratislava naďalej trvá na trasovaní električkovej trate po Pribinovej ulici, popred novú budovu Slovenského národného divadla (SND). Tento variant považuje za najlepší z hľadiska dopravnej obslužnosti územia či nákladovosti. Pre TASR to uviedol hovorca Bratislavy Peter Bubla, ktorý zároveň potvrdil, že štúdia uskutočniteľnosti nie je stále vypracovaná.



"Trváme na tom, že ide o najlepší možný variant z pohľadu dopravnej obslužnosti územia, to znamená najkratšej jazdnej doby, množstva prepravených cestujúcich. Zároveň toto riešenie predstavuje najnižšie náklady na realizáciu. A zastávame naďalej názor, že električka do verejného priestoru patrí," skonštatoval Bubla.



Magistrát zároveň v spolupráci so Slovenskou technickou univerzitou (STU) v Bratislave pracuje na štúdii uskutočniteľnosti. Tá má posúdiť vplyv trate z hľadiska hluku a vibrácií či statiku trasovania. Výsledky má predložiť Ministerstvu kultúry SR. "Mesto stále pracuje na tejto štúdii spolu s STU, ktorá mala počas letných prázdnin letnú prestávku," poznamenal Bubla.



Hlavné mesto zároveň pracuje na aktualizácii dokumentácie pre územné rozhodnutie, kde zohľadňuje aj pokyny Okresného úradu Bratislava. Okrem iného sa tam uvádza, že navrhovaný zámer sa bude posudzovať podľa zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie (EIA). Súčasťou EIA je trasovanie po Pribinovej ulici s doplňujúcou vetvou električkovej trate, ktorá je vedená poza budovu SND. S variantom zapustenia trate do zeme sa nepočíta. "S týmto variantom sme nepočítali ani nepočítame z dôvodu vysokej nákladovosti," dodal Bubla.



Nové vedenie ministerstva kultúry pre TASR v lete uviedlo, že sa stretlo so zástupcami hlavného mesta aj verejnosti a vypočulo si argumenty oboch strán. Čaká na prisľúbenú štúdiu, na základe ktorej prehodnotí alebo potvrdí predchádzajúce stanovisko. Bývalé vedenie rezortu s trasovaním električky popred nové SND nesúhlasilo, argumentovalo vážnymi rizikami. Upozornilo na ne s odvolaním sa na výsledky odbornej vibroakustickej štúdie, ktorá uprednostnila vedenie trate poza divadlo. Obavy vyjadrilo aj vtedajšie vedenie SND, ale aj časť verejnosti.



To, že budúca električková trať v zóne Chalupkova povedie aj popred novú budovu SND po Pribinovej ulici, oznámil primátor Bratislavy Matúš Vallo koncom októbra 2019. Argumentoval tým, že sa po analýze javí tento variant ako najlepší. Ministerstvu navrhlo aj alternatívnu trasu, ktorá divadlo obchádza okolo neho. Tieto návrhy zapracovali aj do zmien a doplnkov územného plánu. Mesto má pri realizácii trate spolupracovať so súkromným investorom.