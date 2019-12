Staré Mesto bude v roku 2020 hospodáriť s viac ako 27 mil. eur

Bratislava 17. decembra (TASR) – Bratislavské Staré Mesto bude budúci rok hospodáriť so sumou viac ako 27 miliónov eur. Rozhodli o tom v utorok staromestskí miestni poslanci, keď jednohlasne schválili rozpočet mestskej časti na rok 2020.



"Mestská časť sa so stavom, ktorý prenesením rôznych nariadení Národnej rady SR na samosprávy vyvolal zvýšenie ich výdavkov, vyrovnala prijatím vyrovnaného rozpočtu," uviedla pre TASR staromestská starostka Zuzana Aufrichtová.



Zároveň pripomenula, že mestská časť má od vlády ešte dotáciu 200.000 eur na dobudovanie zariadenia opatrovateľskej služby a zvýšiť by sa mali aj príjmy zvýšením dane z nehnuteľnosti. "Takže budúci rok bude určite lepší, ako sme ho naplánovali. Avšak s tým, že s rokom 2020 sme sa vedeli vyrovnať aj bez týchto prínosov," zhodnotila šéfka staromestskej samosprávy.



Najviac financií, viac ako 12 miliónov eur, pôjde budúci rok na oblasť školstva, ktorá je definovaná základnými a materskými školami v pôsobnosti mestskej časti vrátane školských jedální a školských klubov. Na sociálne služby by mala byť alokovaná suma viac ako 4,5 milióna eur. Financovanie týchto služieb sa týka seniorcentra, zariadenia pre seniorov, zariadenia opatrovateľskej služby, terénnej opatrovateľskej služby, denného stacionára a denných centier, ale tiež jaslí. V rozpočet sú v tejto kapitole vyčlenené aj peniaze na sociálnu pomoc občanom, ktorí sa ocitli v náhlej hmotnej núdzi.



Oblasť životného prostredia, ktorého súčasťou je zabezpečenie čistoty komunikácií a verejných priestranstiev, oblasť odpadového hospodárstva, výsadba a starostlivosť o zeleň, letničky a trvalky, polievanie, hnojenie a kosenie zelených plôch, rovnako ako pravidelná deratizácia, má schválených viac ako 1,67 milióna eur.



Oblasť cestnej dopravy, v ktorej sú zahrnuté výstavba, opravy a údržba ciest a chodníkov v správe mestskej časti, oprava historickej dlažby v centre mesta, rozvoj cyklotrás, ale tiež údržba dopravného značenia a kanalizačných vpustov, by mala hospodáriť so sumou viac ako jeden milión eur. Kapitola kultúry a rekreačných služieb, do ktorej spadajú kultúrne zariadenia, Staromestská knižnica, detské ihriská či príležitostné trhy počas Vianoc, Veľkej noci a počas leta, by mala zhltnúť viac ako 917.000 eur.



Na margo priorít mestskej časti na budúci rok starostka pripomenula, že samospráva tento rok schválila staromestský program s akčným plánom. Ten jasne určuje, ktoré aktivity by sa mali v ktorom období realizovať a z čoho budú finančne kryté. "Máme teda na tri roky úplne jasné, čo sa kedy bude realizovať," poznamenala Aufrichtová. Vyzdvihla však napríklad trojmiliónovú investíciu do nového zariadenia opatrovateľskej služby, ktoré by mohlo byť dobudované na jar 2020, či nadstavbu základnej školy z finančných prostriedkov EÚ.



Poslanecký zbor Starého Mesta zároveň zobral na vedomie rozpočty mestskej časti na roky 2021 a 2022.