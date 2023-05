Bratislavské Staré Mesto by mohlo mať sedem parkovacích zón

Bratislava 16. mája (TASR) - Bratislavské Staré Mesto by mohlo byť v budúcnosti rozdelené na sedem parkovacích zón, ktoré budú súčasťou celomestskej parkovacej politiky (PAAS). Vyplýva to z návrhu, ktorý k už jednej zaregulovanej zóne na území mestskej časti pridáva ďalších šesť. V utorok ho schválili miestni poslanci. Do PAAS je na území Starého Mesta zaradená zóna Hlavná stanica - Blumentál.



"Zavádzame zásobník zón pre celé Staré Mesto a budeme môcť postupne zavádzať celomestskú parkovaciu politiku v rámci celého Starého Mesta. V zásobníku tak budeme mať pripravené zóny," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač. Verí, že ktorúkoľvek z ďalších zón sa podarí dať do praxe čo najskôr.



Rozdelenie zón vychádza zo skúsenosti z prevádzky v už zavedenej zóne Hlavná stanica - Blumentál, ale tiež na základe prieskumov a analýz parkovania. Parkovacie zóny by mali byť rozdelené na zónu č. 0 Centrum - Panenská, zónu č. 1 Hlavná stanica - Blumentál (fungujúca zóna), zónu č. 2 Hrad - Sokolovňa, zónu č. 3 Horský park - Kalvária, zónu č. 4 Bôrik - Patrónka, zónu č. 5 Lanfranconi - Podhradie a zónu č. 6 Nové SND - Chalupkova.



Vicestarosta Starého Mesta pre rozvoj a modernizáciu Petr Skalník pripomína, že jedným z hlavných cieľov regulácie parkovania je zlepšiť dostupnosť parkovania pre rezidentov v mieste ich bydliska. Hlavné mesto tak spolu s mestskými časťami musia deliť do viacerých rezidentských zón. "Pre obyvateľa zóny je totiž dosah, že ťažšie zaparkuje pri svojom bydlisku, úplne rovnaký, či už mu parkovacie miesto zaberá návštevník z inej časti Starého Mesta, alebo zo Senca, ktorý tam dochádza za prácou alebo službami," poznamenal Skalník.



Návrh schválilo staromestské miestne zastupiteľstvo aj v súvislosti so zmenou všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel, ktoré má bratislavské mestské zastupiteľstvo schvaľovať 25. mája.