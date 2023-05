Bratislavské Staré Mesto chce prenajať niekoľko CO krytov

Bratislava 22. mája (TASR) - Bratislavské Staré Mesto chce prenajať niekoľko krytov civilnej ochrany (CO), ktoré má v správe. Zabezpečiť chce tým ich sfunkčnenie. Argumentuje tým, že kryty, ktoré nie sú komerčne prenajaté, sú dlhodobo v zanedbanom stave, keďže samospráva na to financie nemá. Prípadných nájomcov hľadá verejnou obchodnou súťažou.



"Kryty civilnej ochrany sú dlhodobo zanedbané. Niektoré sme si prešli a sú v katastrofálnom stave. Financie na to ako mestská časť zverené nemáme," uviedol pre TASR starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Kryty, ktoré boli komerčne prenajaté, podľa neho krytmi neprestali byť. Podľa starostu sa práve o tieto kryty niekto staral, mestská časť za ne dostávala nájom a v súčasnosti sú použiteľné. Kryty, ktoré prenajaté neboli, sú v zanedbanom stave. "Štát nám na to peniaze nedáva a my sa ich snažíme takýmto spôsobom spojazdniť," skonštatoval Vagač s tým, že nájomcovia mali zmluve podmienku ich vypratania do 12 hodín v prípade potreby.



Iného názoru je napríklad miestny poslanec Radoslav Števčík, ktorý nepovažuje za vhodné, aby sa kryty z obdobia spred roka 1989 mali prenajímať. "Sú dôležité pre našu bezpečnosť a mali by sme k nim pristupovať zodpovedne," povedal pre TASR. Tvrdenia o prípadnom strašení odmieta. Poukazuje pritom na iné krajiny, ktoré majú vybudované takéto kryty pod každou verejnou budovou.



"Prístup k prenájmu a využívaniu krytov sa musí razantne zmeniť," poznamenal. Riešenie vidí napríklad v oslobodí od príspevku, ktorý platí mestská časť do fondu opráv, ale tiež zmenou zákona. Iniciovať chce stretnutie s vedením rezortu vnútra, k problematike civilnej ochrany treba podľa neho pristupoval inak. "Myslím si, že ministerstvo zmenilo prístup, ale stále to nepovažujem za dostatočné. Za ostatnými krajinami zaostávame," zdôraznil Števčík. Podľa Vagača treba riešiť množstvo ďalších priorít a problémov, verí však, že tému budú môcť kompetentným tlmočiť tiež.



Prenájom sa týka nebytových priestorov na Karadžičovej, Májkovej, Medenej a Vazovovej ulici. Súťažné návrhy je možné podávať do 31. júla, kritériom je najvyššia ponúknutá výška nájomného. Účelom nájmu môže byť obchodný priestor, prevádzka poskytujúca služby, kancelárske a administratívne priestory, výtvarný a umelecký ateliér, remeselnícka dielňa a pracovňa či sklad. Nájomná zmluva bude uzatvorená na dobu neurčitú.