Staré Mesto hospodárilo s prebytkom viac ako dva milióny eur

Bratislava 29. júna (TASR) – Bratislavské Staré Mesto hospodárilo v minulom roku s prebytkom viac ako 2,268 milióna eur. Vyplýva to zo záverečného účtu mestskej časti za rok 2020, ktorý v utorok schválili miestni poslanci.



„Mestská časť hospodárila s prebytkom. Dôvodom bolo to, že sme pristúpili k určitému šetreniu nákladov. Druhá vec je, že minulý rok sa vybrali aj nejaké príjmy, ktoré mestská časť neočakávala. Predovšetkým to bol fond poplatku za rozvoj, kde bol výber ďaleko vyšší, ako sme očakávali," uviedol pre TASR prednosta miestneho úradu Martin Mlýnek.



Na rozpočte sa podpísal aj pandemický rok tým, že daňové príjmy začali stagnovať. Samospráva zároveň pristúpila k určitej forme podpory podnikateľského prostredia, ktoré pandémia zasiahla. Mestská časť napríklad znížila nájmy, podnikateľský sektor podporila aj znížením niektorých daní, najmä dane za zaujatie verejného priestranstva. Prechodné obdobie bolo predĺžené do konca roka 2021.



Mestskej časti sa v rámci väčších investícií podarilo dokončiť projekt výstavby nového zariadenia opatrovateľskej služby. Iné väčšie projekty naplánované neboli, iniciovaných či realizovaných však bolo viacero menších, ktoré sa finalizujú, alebo sú rozrobené. Zastupiteľstvo zároveň pri zmene tohtoročného rozpočtu schválilo aj ďalšie nové projekty, ktoré by sa mali uskutočniť v nasledujúcich mesiacoch, alebo budúci rok. Týkajú sa predovšetkým oblasti školstva a rozširovania kapacít, ale tiež opráv komunikácií.



„Poslanci podporili aj realizáciu archívu, respektíve registratúrneho strediska. Je to vec, ktorá nebola desaťročia na úrade riešená. Je to vec, ktorá je mimo politiku, ale pre funkciu mestskej časti veľmi nutná a potrebná," priblížil Mlýnek. V tejto fáze išlo o finančné krytie zámeru, ako bude archív v budúcnosti vyzerať, zatiaľ nie je známe.



Z prebytku hospodárenia ide podľa Mlýneka pomerne veľká časť do rezervného fondu, na vytvorenie rezervy pre krytie úverov. Týka sa to predovšetkým úveru dvoch miliónov eur v roku 2023. Mestská časť spláca aj komerčný úver.



„A tým, že sme čerpali návratnú finančnú výpomoc z Ministerstva financií SR, si chceme vytvoriť rezervu. Splatnosť bude v rokoch 2024 až 2027," doplnil Mlýnek. Veľká časť finančných prostriedkov sa presúva do fondu na obnovu škôl a školských zariadení a do fondu rozvoja bývania.