Bratislavské Staré Mesto mení systém vjazdov do pešej zóny

Bratislava 31. mája (TASR) - Bratislavské Staré Mesto mení od 10. júna systém vjazdov do pešej zóny historického centra. Od tohto dátumu sa žiadny vodič bez povolenia mestskej časti do historickej časti Bratislavy nedostane. Miestna samospráva totiž spúšťa do ostrej prevádzky nový inteligentný systém regulácie vjazdov do pešej zóny. Informuje o tom na webe i sociálnej sieti.



"Nový inteligentný systém regulácie vjazdov do pešej zóny je hotový. Nasadené a odskúšané sú aj nové pilomaty, kamery, LED obrazovky, semafory a testujeme aj elektronický systém," konštatuje samospráva.



Nový systém vjazdov do pešej zóny má mestskej časti pomôcť získať jasné dáta a kontrolu nad tým, aby do historického centra jazdil iba nevyhnutný počet aut. Elektronický systém bude ovládať semafory, kamery na rozpoznávanie evidenčného čísla, náhľadové kamery, výsuvné hydraulické stĺpiky a informačné LED tabule.



Vjazd do pešej zóny bude umožnený len vozidlám s povolením. Ak vozidlo povolenie mať nebude, pilomaty sa nespustia. Povolenie je v súčasnosti možné vybaviť si priamo na miestnom úrade, v Centre služieb občanom. Mestská časť však plánuje počas leta spustiť online systém žiadostí o vstup do historického centra. Zároveň vodičom odporúča vybaviť si potrebné povolenie v dostatočnom predstihu.



Miesta určené na vjazdy sú na Židovskej a Klobučníckej ulici a Hviezdoslavovom námestí.



Aktuálnu výšku sadzby miestnej dane za vjazd a zotrvanie vozidla v historickej časti mesta určuje VZN, ktoré schválili miestni poslanci vlani v decembri. Účinnosť nadobudlo 1. januára 2024.