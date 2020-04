Staré Mesto opäť otvorilo centrum služieb občanov na miestnom úrade

Bratislava 22. apríla (TASR) – Bratislavské Staré Mesto opäť otvorilo pre verejnosť centrum služieb občanov na prízemí miestneho úradu. Obyvatelia tak každý pracovný deň doobeda môžu vybaviť väčšinu obvyklej agendy, avšak za prísnych opatrení platiacich pre nový koronavírus. Mestská časť o tom informuje na svojej webovej stránke.



"Naďalej však platí, že neprijímame žiadosti o organizovanie a usporadúvanie hromadných podujatí. Vjazdy do pešej zóny sa dočasne takisto nevybavujú. Aktuálne sú povolené, t. j. výsuvné parkovacie stĺpiky zostávajú do zmenenia rozhodnutia stiahnuté," približuje mestská časť.



Pri návšteve centra služieb je však potrebné dodržiavať viaceré pokyny. Vstup do priestorov je možný iba s ochranným rúškom alebo inou vhodnou náhradou, povinnosťou je vydezinfikovať si ruky. Počet klientov je limitovaný, v priestoroch sa ich môže nachádzať naraz maximálne päť. Naďalej platí dodržiavane vzdialenosti dvoch metrov medzi ľuďmi, odporúča sa tiež doniesť vlastné pero.



"Všetky priestory, v ktorých sa bude verejnosť pohybovať, a tiež dotykové plochy, budeme vo zvýšenej miere dezinfikovať," zdôrazňuje samospráva.



Centrum služieb občanom funguje denne od 8:00 do 12:00.