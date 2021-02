Staré Mesto otvorilo prvý stupeň ZŠ pre prezenčnú výučbu

Bratislava 15. februára (TASR) – Bratislavské Staré Mesto otvorilo v pondelok prezenčné vzdelávanie na prvom stupni svojich základných škôl (ZŠ). Dôraz kladie mestská časť na bezpečnosť, v prípade potreby je pripravená reagovať na akúkoľvek zmenu. Na brífingu po návšteve ZŠ Dubová o tom informovala starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.



"Budeme operatívne reagovať ma každú zmenu, ktorá by bola dôvodom pre zatvorenie triedy, prípadne aj školského zariadenia. Je to vždy lepšia situácia, ako keď deti sedia doma," skonštatovala Aufrichtová. Verí, že postupne sa v celej Bratislave i na Slovensku budú otvárať základné školy, aby mohli prinášať vzdelanie a výchovu pre deti.



Ministra školstva Branislava Gröhlinga (SaS) teší, že sa slovenská metropola pripája k ostatným mestám a postupne začína otvárať jednotlivé školy a triedy. Poznamenal, že v Starom Meste navštívili triedy, kde boli všetci žiaci osobne na vyučovaní, ale aj triedy, kde sa časť žiakov vyučuje on-line. "Verím, že v priebehu pár týždňov budeme môcť oznámiť veľmi výrazné investície do digitalizácie, aby sme pomohli školám spraviť takýto spôsob vzdelávania, že aj tí, ktorí budú musieť ostať doma, sa budú vedieť pripojiť do triedy," poznamenal Gröhling. V tejto súvislosti ocenil prácu každého starostu, primátora i riaditeľov.



Z otvorenie sa tešia aj jednotlivé školy. "Najkrajšie na tom bolo, keď sme ráno videli tú radosť v očiach detí a učiteľov. Tešíme sa, že sa znova vraciame do bežného života," zhodnotila Eva Dubeňová, riaditeľka ZŠ Dubová.



Niektoré základné školy v pondelok otvára napríklad aj Ružinov, školy by však mali byť z prevádzkových dôvodov otvorené len na polovicu, mestská časť argumentuje aj vyššou bezpečnosťou. Otvorenie ohlásila aj najväčšia bratislavská mestská časť Petržalka, týka sa to však len prvých a druhých ročníkov prvého stupňa. Nové Mesto ešte minulý týždeň oznámilo, že svoje školy zatiaľ otvoriť neplánuje.