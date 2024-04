Bratislavské Staré Mesto otvorilo zrekonštruovaný areál ZŠ Dubová

Bratislava 30. apríla (TASR) - Bratislavské Staré Mesto otvorilo v utorok zrekonštruovaný školský areál Základnej školy s materskou školou (ZŠ s MŠ) Dubová. Do lokality pribudlo futbalové, hádzanárske, basketbalové a volejbalové ihrisko, súčasťou areálu je aj 300-metrový bežecký ovál a doskočisko. Mestská časť ho obnovila v rámci realizácie nadstavby školy.



"Športovisko budú môcť využívať nielen deti zo školy, ale v rámci nášho projektu Školské dvory pre všetkých bude sprístupnený aj verejnosti, a to každý deň od 17.00 do 20.00 h," skonštatoval starosta Starého Mesta Matej Vagač.



Obnovou prešla aj časť školského dvora pred hlavným vstupom do školy. Dôraz na bezbariérovosť pokračuje aj hlavným vstupom s rampou a novým rozmerným výťahom. Do areálu školy pribudlo aj 14 vzrastlých stromov, napríklad javor mliečny, platan či dub letný. Ďalším krokom v obnove školského areálu bude rekonštrukcia detského ihriska a úprava okolitého terénu. Projektová dokumentácia je v štádiu prípravy.



Dokončením nadstavby má škola päť plnohodnotných podlaží. Pre žiakov prvého a druhého stupňa vzniklo šesť nových kmeňových tried, tri nové odborné učebne a päť kabinetov pre pedagogický personál. Nové priestory školy majú byť oficiálne sprístupnené v školskom roku 2024/2025, teda po ukončení kolaudácie.



S prácami samospráva začala v lete 2022, ukončené boli vlani v novembri. Náklady dosiahli viac ako tri milióny eur, z čoho takmer 2,7 milióna eur predstavuje suma z eurofondov.